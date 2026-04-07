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  • «Спортинг» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

«Спортинг» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

7 апреля, 20:50
Спортинг
07.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Арсенал
90+1' К. Хаверц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
(К) ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
52
Жоау Симойнш
АП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Souleymane Faye
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Арсенал
79
Хари Рэнсон
ВР
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
71
Andre Annous
ЦФ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
26
Дьоманде
14
Инасиу
22
Фреснеда
5
Морита
8
Гонсалвеш
10
Катамо
52
Симойнш
20
Араухо
25
Суарес
16
Тринкау
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Габриэль
17
Салиба
4
Уайт
33
Калафьори
4
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
10
Эдегор
10
Троссард
17
Дьекереш
52
Симойнш
23
Браганца
23
Браганца
52
Симойнш
8
Гонсалвеш
90
Нель
90
Нель
8
Гонсалвеш
20
Мадуэке
56
Доумэн
56
Доумэн
20
Мадуэке
10
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Эдегор
7
Хаверц
7
Хаверц
10
Эдегор
Остались в запасе
Спортинг
Арсенал
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Souleymane Faye
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
79
Хари Рэнсон
ВР
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
71
Andre Annous
ЦФ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Souleymane Faye
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Остались в запасе
79
Хари Рэнсон
ВР
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
71
Andre Annous
ЦФ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
Точно не сыграют
Мортен Юльманн
ОП
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Луис Гилерме
ПВ
Жеовани Кенда
ПВ
Нуну Сантуш
ЦФ
Арсенал
Точно не сыграют
Эберечи Эзе
АП
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Микель Мерино
ЦП
Букайо Сака
ПВ
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Статистика матча Спортинг - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
10
Офсайды
2
2
Количество передач
405
510
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.33
xGP (предотвращенные голы)
1.57
1.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Арсенала», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг»«Арсенал»

«Спортинг» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Спортинг
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