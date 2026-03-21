21.03.2026, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-1-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
90
Лукин
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
10
Обляков
18
Козлов
37
Кармо
32
Гонду
31
Кисляк
3-4-1-1-1
27
Волк
24
Аларкон
5
Табидзе
77
Сундуков
22
Аззи
16
Мрезиг
19
Мубарик
17
Джапо
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
37
Кармо
2
Рейс
2
Рейс
37
Кармо
6
Баринов
20
Попович
20
Попович
6
Баринов
18
Козлов
97
Воронов
97
Воронов
18
Козлов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
10
Хоссейннеджад
70
Ашуров
70
Ашуров
10
Хоссейннеджад
17
Джапо
19
Зинович
19
Зинович
17
Джапо
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо Мх
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
Точно не сыграют
Динамо Мх
Точно не сыграют
Статистика матча ЦСКА - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
9
15
Офсайды
2
3
Количество передач
509
264
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
64
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо» Махачкала, 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»