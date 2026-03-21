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  • ЦСКА – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 14:50
ЦСКА
21.03.2026, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Мх
15' Э. Кармо 21' М. Кисляк 71' Т. Мусаев
25' Г. Агаларов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К) ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
18
Данила Козлов
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
47
Никита Глушков
(К) ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
11
Миро
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
90
Лукин
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
10
Обляков
18
Козлов
37
Кармо
32
Гонду
31
Кисляк
3-4-1-1-1
27
Волк
24
Аларкон
5
Табидзе
77
Сундуков
22
Аззи
16
Мрезиг
19
Мубарик
17
Джапо
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
37
Кармо
2
Рейс
2
Рейс
37
Кармо
6
Баринов
20
Попович
20
Попович
6
Баринов
18
Козлов
97
Воронов
97
Воронов
18
Козлов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
10
Хоссейннеджад
70
Ашуров
70
Ашуров
10
Хоссейннеджад
17
Джапо
19
Зинович
19
Зинович
17
Джапо
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо Мх
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
Точно не сыграют
Кирилл Глебов
ЛВ
Динамо Мх
Точно не сыграют
Александр Сандрачук
ПЗ
Статистика матча ЦСКА - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
9
15
Офсайды
2
3
Количество передач
509
264
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
64
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо» Махачкала, 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо» Махачкала

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх ЦСКА
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