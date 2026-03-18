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  • «Тоттенхэм» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

«Тоттенхэм» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

18 марта, 21:50
Тоттенхэм
18.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 2
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Атлетико
30' Р. Коло Муани 52' Х. Симонс 90' Х. Симонс (П)
47' Х. Альварес 75' Д. Ганцко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
(К) ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
57
Rio Kyerematen
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Викарио
3
Дрэгушин
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
12
Порро
29
Сарр
7
Симонс
14
Грей
11
Тель
39
Муани
4-2-1-3
1
Муссо
26
Молина
24
Ле Норман
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
5
Кардозо
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
22
Лукман
3
Дрэгушин
13
Удогие
13
Удогие
3
Дрэгушин
13
Ромеро
3
Дансо
3
Дансо
13
Ромеро
14
Грей
22
Галлахер
22
Галлахер
14
Грей
11
Тель
52
Олусеси
52
Олусеси
11
Тель
12
Порро
15
Бергвалл
15
Бергвалл
12
Порро
17
Симеоне
2
Хименес
2
Хименес
17
Симеоне
26
Молина
6
Коке
6
Коке
26
Молина
9
Альварес
23
Гонсалес
23
Гонсалес
9
Альварес
7
Гризманн
15
Баэна
15
Баэна
7
Гризманн
22
Лукман
7
Серлот
7
Серлот
22
Лукман
Остались в запасе
Тоттенхэм
Атлетико
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Диего Симеоне
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Ив Биссума
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Вильсон Одобер
ЛВ
Жоау Палинья
ОП
Ришарлисон
ЦФ
Соуза
ЛЗ
Доминик Соланке
ЦФ
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Родриго Мендоса
ЦП
Ян Облак
ВР
Статистика матча Тоттенхэм - Атлетико
4
3
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
16
8
Офсайды
1
3
Количество передач
415
404
Сейвы
5
8
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Тоттенхэм» против «Атлетико», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Атлетико»

«Тоттенхэм» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Тоттенхэм
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