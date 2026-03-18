18.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-1-1-3
1
Викарио
3
Дрэгушин
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
12
Порро
29
Сарр
7
Симонс
14
Грей
11
Тель
39
Муани
4-2-1-3
1
Муссо
26
Молина
24
Ле Норман
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
5
Кардозо
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
22
Лукман
3
Дрэгушин
13
Удогие
13
Удогие
3
Дрэгушин
13
Ромеро
3
Дансо
3
Дансо
13
Ромеро
14
Грей
22
Галлахер
22
Галлахер
14
Грей
11
Тель
52
Олусеси
52
Олусеси
11
Тель
12
Порро
15
Бергвалл
15
Бергвалл
12
Порро
17
Симеоне
2
Хименес
2
Хименес
17
Симеоне
26
Молина
6
Коке
6
Коке
26
Молина
9
Альварес
23
Гонсалес
23
Гонсалес
9
Альварес
7
Гризманн
15
Баэна
15
Баэна
7
Гризманн
22
Лукман
7
Серлот
7
Серлот
22
Лукман
Остались в запасе
Тоттенхэм
Атлетико
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Тоттенхэм - Атлетико
4
3
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
16
8
Офсайды
1
3
Количество передач
415
404
Сейвы
5
8
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Тоттенхэм» против «Атлетико», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Атлетико»
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Источник: «Бомбардир»