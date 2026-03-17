17.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-3-2-1
1
Санчес
24
Кукурелья
23
Чалоба
21
Хато
2
Сарр
17
Сантос
23
Кайседо
24
Фернандес
18
Нету
10
Палмер
20
Педро
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Дембеле
15
Невеш
12
Барколя
7
Кварацхелия
24
Кукурелья
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
24
Кукурелья
2
Сарр
34
Ачампонг
34
Ачампонг
2
Сарр
24
Фернандес
45
Лавиа
45
Лавиа
24
Фернандес
10
Палмер
49
Гарначо
49
Гарначо
10
Палмер
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
15
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
15
Невеш
12
Барколя
20
Дуэ
20
Дуэ
12
Барколя
7
Кварацхелия
19
Кан Ин
19
Кан Ин
7
Кварацхелия
7
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Дембеле
Остались в запасе
Челси
ПСЖ
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
50
Макс Меррик
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
76
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
62
Шумаира Меука
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
50
Макс Меррик
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
76
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
62
Шумаира Меука
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Луис Энрике
Челси
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Челси - ПСЖ
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
452
552
Сейвы
2
9
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.09
xGP (предотвращенные голы)
2.32
2.32
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Челси» против «ПСЖ», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»