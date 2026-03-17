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  • «Челси» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

«Челси» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

17 марта, 21:50
Челси
17.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 3
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
ПСЖ
6' Х. Кварацхелия 14' Б. Барколя 62' С. Маюлу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
(К) ОП
18
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
(К) ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
50
Макс Меррик
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
76
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
62
Шумаира Меука
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
20
Десир Дуэ
АП
19
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-3-2-1
1
Санчес
24
Кукурелья
23
Чалоба
21
Хато
2
Сарр
17
Сантос
23
Кайседо
24
Фернандес
18
Нету
10
Палмер
20
Педро
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Дембеле
15
Невеш
12
Барколя
7
Кварацхелия
24
Кукурелья
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
24
Кукурелья
2
Сарр
34
Ачампонг
34
Ачампонг
2
Сарр
24
Фернандес
45
Лавиа
45
Лавиа
24
Фернандес
10
Палмер
49
Гарначо
49
Гарначо
10
Палмер
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
15
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
15
Невеш
12
Барколя
20
Дуэ
20
Дуэ
12
Барколя
7
Кварацхелия
19
Кан Ин
19
Кан Ин
7
Кварацхелия
7
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Дембеле
Остались в запасе
Челси
ПСЖ
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
50
Макс Меррик
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
76
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
62
Шумаира Меука
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
50
Макс Меррик
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
76
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
62
Шумаира Меука
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Луис Энрике
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Михаил Мудрик
ЛВ
Габриэль Слонина
ВР
Калеб Уайли
ЛЗ
Джейми Гиттенс
ПВ
Филип Йоргенсен
ВР
Рис Джеймс
ПЗ
Мало Густо
ПЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Статистика матча Челси - ПСЖ
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
452
552
Сейвы
2
9
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.09
xGP (предотвращенные голы)
2.32
2.32

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Челси» против «ПСЖ», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «ПСЖ»

«Челси» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Челси
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