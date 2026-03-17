17.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
3
Габриэль
3
Хинкапе
17
Салиба
4
Райс
36
Субименди
10
Троссард
10
Эзе
7
Сака
17
Дьекереш
3-3-2-2
28
Бласвих
26
Куанса
12
Тапсоба
20
Гримальдо
8
Андрих
14
Паласиос
24
Гарсия
22
Маза
11
Терье
35
Кофане
19
Поку
4
Уайт
3
Москера
3
Москера
4
Уайт
17
Дьекереш
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
17
Дьекереш
36
Субименди
16
Нергор
16
Нергор
36
Субименди
10
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Эзе
7
Хаверц
7
Хаверц
10
Эзе
8
Андрих
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Андрих
11
Терье
17
Тилльман
17
Тилльман
11
Терье
19
Поку
42
Калбрет
42
Калбрет
19
Поку
14
Паласиос
10
Шик
10
Шик
14
Паласиос
Остались в запасе
Арсенал
Байер
13
Кепа
ВР
79
Хари Рэнсон
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
56
Макс Доумэн
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
79
Хари Рэнсон
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
56
Макс Доумэн
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Арсенал - Байер
1
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
8
Нарушения
4
8
Офсайды
1
0
Количество передач
383
535
Сейвы
2
10
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.52
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Арсенал» против «Байера», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Байер»
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Источник: «Бомбардир»