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  • «Атлетико» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

«Атлетико» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

10 марта, 21:50
Атлетико
10.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 2
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
6' М. Льоренте 14' А. Гризманн 15' Х. Альварес 22' Р. Ле Норман 55' Х. Альварес
26' П. Порро 76' Д. Соланке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
1
Гульельмо Викарио
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
22
Конор Галлахер
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-2-1-3
13
Облак
3
Руджери
17
Ганцко
24
Ле Норман
18
Пубиль
5
Льоренте
5
Кардозо
17
Симеоне
22
Лукман
7
Гризманн
9
Альварес
3-2-1-4
31
Кински
3
Дансо
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
12
Порро
29
Сарр
14
Грей
11
Тель
9
Ришарлисон
39
Муани
7
Гризманн
6
Коке
6
Коке
7
Гризманн
22
Лукман
8
Барриос
8
Барриос
22
Лукман
9
Альварес
23
Гонсалес
23
Гонсалес
9
Альварес
5
Льоренте
7
Серлот
7
Серлот
5
Льоренте
31
Кински
1
Викарио
1
Викарио
31
Кински
9
Ришарлисон
6
Палинья
6
Палинья
9
Ришарлисон
11
Тель
22
Галлахер
22
Галлахер
11
Тель
25
Спенс
7
Симонс
7
Симонс
25
Спенс
39
Муани
19
Соланке
19
Соланке
39
Муани
Остались в запасе
Атлетико
Тоттенхэм
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Игор Тудор
Атлетико
Точно не сыграют
Родриго Мендоса
ЦП
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Ив Биссума
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Вильсон Одобер
ЛВ
Ийенома Удогие
ЛЗ
Соуза
ЛЗ
Статистика матча Атлетико - Тоттенхэм
5
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
489
355
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.12
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.66
-1.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Тоттенхэма», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Тоттенхэм»

«Атлетико» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Тоттенхэм Атлетико
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