10.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-1-3
13
Облак
3
Руджери
17
Ганцко
24
Ле Норман
18
Пубиль
5
Льоренте
5
Кардозо
17
Симеоне
22
Лукман
7
Гризманн
9
Альварес
3-2-1-4
31
Кински
3
Дансо
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
12
Порро
29
Сарр
14
Грей
11
Тель
9
Ришарлисон
39
Муани
7
Гризманн
6
Коке
6
Коке
7
Гризманн
22
Лукман
8
Барриос
8
Барриос
22
Лукман
9
Альварес
23
Гонсалес
23
Гонсалес
9
Альварес
5
Льоренте
7
Серлот
7
Серлот
5
Льоренте
31
Кински
1
Викарио
1
Викарио
31
Кински
9
Ришарлисон
6
Палинья
6
Палинья
9
Ришарлисон
11
Тель
22
Галлахер
22
Галлахер
11
Тель
25
Спенс
7
Симонс
7
Симонс
25
Спенс
39
Муани
19
Соланке
19
Соланке
39
Муани
Остались в запасе
Атлетико
Тоттенхэм
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Атлетико - Тоттенхэм
5
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
489
355
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.12
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.66
-1.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Тоттенхэма», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»