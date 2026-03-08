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  • «Торпедо» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Торпедо» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 14:50
Торпедо
08.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Родина
16' А. Мещанинов 45' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
69
Алексей Колтаков
ОП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Родина
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
4-2-3-1
25
Солдатенко
5
Степанов
3
Иваньков
24
Гоцук
77
Савичев
5
Москвичев
69
Колтаков
11
Апеков
33
Камара
7
Юшин
79
Каштанов
4-1-1-2-2
13
Волков
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
49
Дятлов
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
17
Бакаев
99
Тимошенко
10
Рейна
5
Степанов
90
Роганович
90
Роганович
5
Степанов
7
Юшин
47
Уткин
47
Уткин
7
Юшин
5
Москвичев
27
Орехов
27
Орехов
5
Москвичев
11
Апеков
73
Шитов
73
Шитов
11
Апеков
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
17
Бакаев
4
Юдинцев
4
Юдинцев
17
Бакаев
10
Рейна
38
Мусаев
38
Мусаев
10
Рейна
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
9
Максименко
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
9
Максименко
99
Тимошенко
77
Гарибян
77
Гарибян
99
Тимошенко
Остались в запасе
Торпедо
Родина
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
17
Илья Берковский
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
17
Илья Берковский
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Торпедо - Родина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Родины», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Родина»

«Торпедо» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Торпедо
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