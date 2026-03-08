08.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-2-3-1
25
Солдатенко
5
Степанов
3
Иваньков
24
Гоцук
77
Савичев
5
Москвичев
69
Колтаков
11
Апеков
33
Камара
7
Юшин
79
Каштанов
4-1-1-2-2
13
Волков
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
49
Дятлов
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
17
Бакаев
99
Тимошенко
10
Рейна
5
Степанов
90
Роганович
90
Роганович
5
Степанов
7
Юшин
47
Уткин
47
Уткин
7
Юшин
5
Москвичев
27
Орехов
27
Орехов
5
Москвичев
11
Апеков
73
Шитов
73
Шитов
11
Апеков
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
17
Бакаев
4
Юдинцев
4
Юдинцев
17
Бакаев
10
Рейна
38
Мусаев
38
Мусаев
10
Рейна
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
9
Максименко
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
9
Максименко
99
Тимошенко
77
Гарибян
77
Гарибян
99
Тимошенко
Остались в запасе
Торпедо
Родина
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
17
Илья Берковский
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
17
Илья Берковский
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Торпедо - Родина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Родины», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Родина»
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Источник: «Бомбардир»