04.03.2026, среда, 18:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ростов
3-2-3-1
71
Одоевский
78
Чистяков
34
Эль-Аскалани
5
Прохин
3
Сако
40
Вахания
58
Шанталий
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
3-4-1-2
27
Волк
5
Табидзе
43
Ахмедов
99
Алибеков
77
Сундуков
16
Мрезиг
6
Мубарик
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
7
Мастури
71
Одоевский
34
Эль-Аскалани
69
Голенков
99
Алибеков
77
Сундуков
Остались в запасе
Ростов
Динамо Мх
Остались в запасе
18
Константин Кучаев
АП
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
62
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Ростов - Динамо Мх
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо» Махачкала, 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»