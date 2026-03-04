Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 17:35
Ростов
04.03.2026, среда, 18:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
0 : 2
Завершен
Динамо Мх
40' У. Мрезиг 45+3' М. Мубарик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
5
Данила Прохин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
58
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
62
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
71
Ян Джапо
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
11
Миро
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-2-3-1
71
Одоевский
78
Чистяков
34
Эль-Аскалани
5
Прохин
3
Сако
40
Вахания
58
Шанталий
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
3-4-1-2
27
Волк
5
Табидзе
43
Ахмедов
99
Алибеков
77
Сундуков
16
Мрезиг
6
Мубарик
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
7
Мастури
71
Одоевский
1
Ятимов
1
Ятимов
71
Одоевский
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
34
Эль-Аскалани
22
Семенчук
22
Семенчук
34
Эль-Аскалани
40
Вахания
67
Игнатов
67
Игнатов
40
Вахания
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
16
Мрезиг
71
Джапо
71
Джапо
16
Мрезиг
99
Алибеков
4
Шумахов
4
Шумахов
99
Алибеков
6
Мубарик
22
Аззи
22
Аззи
6
Мубарик
77
Сундуков
47
Глушков
47
Глушков
77
Сундуков
28
Сердеров
11
Миро
11
Миро
28
Сердеров
Статистика матча Ростов - Динамо Мх
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо» Махачкала, 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Ростов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
