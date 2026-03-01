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  • «Марсель» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Марсель» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 21:35
Марсель
01.03.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 2
Завершен
Лион
52' И. Пайшао 81' П. Обамеянг 90+1' П. Обамеянг
3' К. Толиссо 76' Р. Химбер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
20
Хамед Траоре
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
99
Noah Nartey
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
18
Артур Вермерен
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
8
Химад Абделли
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
45
Реми Химбер
ЛВ
3-3-2-2
12
Рульи
33
Эмерсон
32
Агер
5
Балерди
19
Кондогбиа
27
Тимбер
23
Хейбьерг
20
Траоре
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
2-5-1-2
1
Грейф
19
Ниахате
3
Тальяфико
98
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
6
Тессманн
22
Мата
8
Толиссо
99
11
Яремчук
9
Эндрик
21
Веа
28
Павар
28
Павар
21
Веа
11
Гринвуд
6
Нади
6
Нади
11
Гринвуд
20
Траоре
11
Нванери
11
Нванери
20
Траоре
19
Кондогбиа
8
Абделли
8
Абделли
19
Кондогбиа
27
Тимбер
14
Пайшао
14
Пайшао
27
Тимбер
3
Тальяфико
16
Абнер
16
Абнер
3
Тальяфико
11
Яремчук
45
Химбер
45
Химбер
11
Яремчук
Остались в запасе
Марсель
Лион
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
Главный тренер
Хабиб Бейе
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
Точно не сыграют
Билял Надир
ЦП
Лион
Точно не сыграют
Павел Шулц
АП
Афонсу Морейра
ЛВ
Эрнест Нуама
ЛВ
Малик Фофана
ПВ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Орель Мангала
ОП
Статистика матча Марсель - Лион
3
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
8
Офсайды
0
4
Количество передач
456
439
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лиона», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Лион»

«Марсель» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Марсель
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