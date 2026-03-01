01.03.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-3-2-2
12
Рульи
33
Эмерсон
32
Агер
5
Балерди
19
Кондогбиа
27
Тимбер
23
Хейбьерг
20
Траоре
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
2-5-1-2
1
Грейф
19
Ниахате
3
Тальяфико
98
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
6
Тессманн
22
Мата
8
Толиссо
99
11
Яремчук
9
Эндрик
21
Веа
28
Павар
28
Павар
21
Веа
11
Гринвуд
6
Нади
6
Нади
11
Гринвуд
20
Траоре
11
Нванери
11
Нванери
20
Траоре
19
Кондогбиа
8
Абделли
8
Абделли
19
Кондогбиа
27
Тимбер
14
Пайшао
14
Пайшао
27
Тимбер
3
Тальяфико
16
Абнер
16
Абнер
3
Тальяфико
11
Яремчук
45
Химбер
45
Химбер
11
Яремчук
Остались в запасе
Марсель
Лион
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
Главный тренер
Хабиб Бейе
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Марсель - Лион
3
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
8
Офсайды
0
4
Количество передач
456
439
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лиона», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»