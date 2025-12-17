Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» – «Фламенго»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

«ПСЖ» – «Фламенго»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

17 декабря 2025, 18:50
ПСЖ
17.12.2025, среда, 20:00
Межконтинентальный кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 1
Завершен
Фламенго
38' Х. Кварацхелия
62' Жоржиньо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
19
Ли Кан Ин
АП
20
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
27
Бруно Энрике
ЛВ
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
ПСЖ
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Фламенго
49
Dyogo
ВР
6
Айртон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
13
Данило
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
30
Микаэл
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
11
Эвертон
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
64
Уоллес Ян
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
6
Пачо
4
Маркиньос
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
20
Дуэ
19
Кан Ин
15
Невеш
4-1-2-3
1
Росси
2
Варела
3
Ортис
4
Перейра
26
Сандро
5
Пульгар
21
Жоржиньо
10
Де Арраскаэта
19
Плата
15
Карраскаль
27
Энрике
19
Кан Ин
24
Маюлу
24
Маюлу
19
Кан Ин
Маюлу
12
Барколя
12
Барколя
Маюлу
8
Руис
47
Нджанту
47
Нджанту
8
Руис
20
Дуэ
7
Дембеле
7
Дембеле
20
Дуэ
7
Кварацхелия
20
Мбайе
20
Мбайе
7
Кварацхелия
21
Жоржиньо
8
Ньигес
8
Ньигес
21
Жоржиньо
5
Пульгар
18
де ла Крус
18
де ла Крус
5
Пульгар
19
Плата
16
Лино
16
Лино
19
Плата
10
Де Арраскаэта
11
Эвертон
11
Эвертон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
7
Араухо
7
Араухо
27
Энрике
15
Карраскаль
9
Педро
9
Педро
15
Карраскаль
Остались в запасе
ПСЖ
Фламенго
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
49
Dyogo
ВР
6
Айртон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
13
Данило
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
64
Уоллес Ян
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
49
Dyogo
ВР
6
Айртон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
13
Данило
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
64
Уоллес Ян
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча ПСЖ - Фламенго
3
6
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
ВАР
1
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
2
Количество передач
789
473
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Фламенго», финал Межконтинентального кубка на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Фламенго»

«ПСЖ» – «Фламенго»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Межконтинентальный кубок Фламенго ПСЖ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым
1 июня
3
Сафонову стало тяжелее в Париже: «Жизнь разделилась на до и после»
23 марта
4
Пономарев выделил главное футбольное событие 2025 года
2025.12.27 21:15
Витинья: «Отдал бы награду лучшему игроку Межконтинентального кубка Сафонову»
2025.12.27 20:14
ФотоСтала известна сумма, за которую футболку Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе
2025.12.25 15:59
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»
2025.12.25 14:37
25
Чепчугов оригинально высказался о перформансе Сафонова в финале Межконтинентального кубка
2025.12.22 18:48
1
Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти
2025.12.22 15:27
Губерниев высмеял предложение наградить Сафонова
2025.12.22 14:28
3
Экс-игрок «Краснодара» рассказал, как в Бразилии отреагировали на героическую серию пенальти Сафонова
2025.12.21 15:41
Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки
2025.12.21 13:58
9
Кремль отреагировал на героическую серию пенальти Сафонова
2025.12.20 22:04
6
Нигматуллин – о выступлении Сафонова: «Такое случается раз в 100 лет»
2025.12.20 09:35
2
Илья Мэддисон прошелся по Сафонову: «Дырка и мразь, карма еще накажет его»
2025.12.19 22:10
24
Реакция Губерниева на травму Сафонова
2025.12.19 21:09
1
Нагучев заранее знал, что Сафонов сломал руку
2025.12.19 20:28
2
Газзаев прокомментировал травму Сафонова
2025.12.19 19:19
Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам
2025.12.19 18:51
1
ВидеоСафонов обратился к российским болельщикам
2025.12.19 18:06
1
Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»
2025.12.19 17:34
24
Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал травму Сафонова
2025.12.19 16:12
1
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова
2025.12.19 15:41
3
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка: известны сроки восстановления
2025.12.19 15:05
13
Аршавин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после Межконтинентального кубка
2025.12.19 11:35
5
Экс-вратарь сборной СССР восхищен Сафоновым: «Такого не было больше 100 лет»
2025.12.18 23:23
2
Президент РФС Дюков оценил перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
2025.12.18 22:49
1
Сафонов отбил годовую зарплату в «ПСЖ» благодаря феерии в финале Межконтинентального кубка
2025.12.18 21:21
4
Семин ответил, чем героическая серия пенальти Сафонова круче покера Аршавина на «Энфилде»
2025.12.18 20:44
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+