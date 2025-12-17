17.12.2025, среда, 20:00
Межконтинентальный кубок, Финал
Межконтинентальный кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-2-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
6
Пачо
4
Маркиньос
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
20
Дуэ
19
Кан Ин
15
Невеш
4-1-2-3
1
Росси
2
Варела
3
Ортис
4
Перейра
26
Сандро
5
Пульгар
21
Жоржиньо
10
Де Арраскаэта
19
Плата
15
Карраскаль
27
Энрике
19
Кан Ин
24
Маюлу
24
Маюлу
19
Кан Ин
Маюлу
12
Барколя
12
Барколя
Маюлу
8
Руис
47
Нджанту
47
Нджанту
8
Руис
20
Дуэ
7
Дембеле
7
Дембеле
20
Дуэ
7
Кварацхелия
20
Мбайе
20
Мбайе
7
Кварацхелия
21
Жоржиньо
8
Ньигес
8
Ньигес
21
Жоржиньо
5
Пульгар
18
де ла Крус
18
де ла Крус
5
Пульгар
19
Плата
16
Лино
16
Лино
19
Плата
10
Де Арраскаэта
11
Эвертон
11
Эвертон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
7
Араухо
7
Араухо
27
Энрике
15
Карраскаль
9
Педро
9
Педро
15
Карраскаль
Остались в запасе
ПСЖ
Фламенго
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
49
Dyogo
ВР
6
Айртон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
13
Данило
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
64
Уоллес Ян
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
49
Dyogo
ВР
6
Айртон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
13
Данило
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
64
Уоллес Ян
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча ПСЖ - Фламенго
3
6
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
ВАР
1
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
2
Количество передач
789
473
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Фламенго», финал Межконтинентального кубка на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Фламенго»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»