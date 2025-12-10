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  • «Боруссия» Дортмунд – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

«Боруссия» Дортмунд – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

10 декабря 2025, 21:50
Боруссия Д
10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 2
Завершен
Буде-Глимт
18' Ю. Брандт 51' Ю. Брандт
42' Х. Алеесами 75' Й. Хеуге
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
10
Юлиан Брандт
АП
23
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
(К) ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Жюльен Дюранвиль
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Андерс Клинге
ЦП
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
3-2-3-2
1
Кобель
28
Ансельмино
3
Антон
15
Шлоттербек
21
Бенсебаини
2
Коуто
10
Брандт
7
Беллингем
23
Нмеча
21
Силва
14
Байер
2-1-3-3-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
5
Алеесами
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
25
Мяяття
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
3
Антон
8
Свенссон
8
Свенссон
3
Антон
2
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
2
Коуто
28
Ансельмино
23
Джан
23
Джан
28
Ансельмино
14
Байер
27
Адейеми
27
Адейеми
14
Байер
21
Силва
9
Гирасси
9
Гирасси
21
Силва
5
Алеесами
2
Нильсен
2
Нильсен
5
Алеесами
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
25
Мяяття
22
Клинге
22
Клинге
25
Мяяття
11
Бломберг
29
29
11
Бломберг
9
Хег
21
Хельмерсен
21
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Боруссия Д
Буде-Глимт
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Боруссия Д - Буде-Глимт
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
5
6
Офсайды
0
1
Количество передач
546
323
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.19
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Буде-Глимт», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Буде-Глимт»

«Боруссия» Дортмунд – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Буде-Глимт Боруссия Д
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