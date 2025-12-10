10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-3-2
1
Кобель
28
Ансельмино
3
Антон
15
Шлоттербек
21
Бенсебаини
2
Коуто
10
Брандт
7
Беллингем
23
Нмеча
21
Силва
14
Байер
2-1-3-3-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
5
Алеесами
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
25
Мяяття
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
3
Антон
8
Свенссон
8
Свенссон
3
Антон
2
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
2
Коуто
28
Ансельмино
23
Джан
23
Джан
28
Ансельмино
14
Байер
27
Адейеми
27
Адейеми
14
Байер
21
Силва
9
Гирасси
9
Гирасси
21
Силва
5
Алеесами
2
Нильсен
2
Нильсен
5
Алеесами
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
25
Мяяття
22
Клинге
22
Клинге
25
Мяяття
11
Бломберг
29
29
11
Бломберг
9
Хег
21
Хельмерсен
21
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Боруссия Д
Буде-Глимт
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Боруссия Д - Буде-Глимт
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
5
6
Офсайды
0
1
Количество передач
546
323
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.19
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Буде-Глимт», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Буде-Глимт»
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Источник: «Бомбардир»