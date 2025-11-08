08.11.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-1-1-1
39
Магомедов
4
Шумахов
5
Табидзе
13
Кагермазов
3
Аззи
6
Мубарик
16
Мрезиг
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
3-2-3-2
49
Тороп
4
Виктор
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
9
Алеррандро
11
Мусаев
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
47
Глушков
21
Джабраилов
21
Джабраилов
47
Глушков
16
Мрезиг
19
Зинович
19
Зинович
16
Мрезиг
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
7
Мастури
7
Мастури
10
Хоссейннеджад
17
Глебов
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
17
Глебов
9
Алеррандро
20
Попович
20
Попович
9
Алеррандро
Остались в запасе
Динамо Мх
ЦСКА
27
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
19
Даниэль Руис Ривера
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
30
Глеб Пополитов
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
19
Даниэль Руис Ривера
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
30
Глеб Пополитов
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Динамо Мх - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
347
372
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
75
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против ЦСКА, 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»