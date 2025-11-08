Введите ваш ник на сайте
  «Динамо» Махачкала – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября, 15:20
Динамо Мх
08.11.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
75' К. Глебов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
6
Мехди Мубарик
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
(К) АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
11
Миро
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
19
Даниэль Руис Ривера
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
30
Глеб Пополитов
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
3-4-1-1-1
39
Магомедов
4
Шумахов
5
Табидзе
13
Кагермазов
3
Аззи
6
Мубарик
16
Мрезиг
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
3-2-3-2
49
Тороп
4
Виктор
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
9
Алеррандро
11
Мусаев
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
47
Глушков
21
Джабраилов
21
Джабраилов
47
Глушков
16
Мрезиг
19
Зинович
19
Зинович
16
Мрезиг
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
7
Мастури
7
Мастури
10
Хоссейннеджад
17
Глебов
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
17
Глебов
9
Алеррандро
20
Попович
20
Попович
9
Алеррандро
Остались в запасе
Динамо Мх
ЦСКА
27
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
19
Даниэль Руис Ривера
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
30
Глеб Пополитов
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
19
Даниэль Руис Ривера
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
30
Глеб Пополитов
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Динамо Мх - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
347
372
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
75
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против ЦСКА, 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – ЦСКА

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – ЦСКА

Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Мх
