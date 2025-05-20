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  • «Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

20 мая 2025, 20:50
Манчестер Сити
20.05.2025, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
14' О. Мармуш 38' Б. Силва 89' Н. Гонсалес
90+6' Д. Джеббисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Кевин Де Брюйне
(К) АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
4
Льюис Кук
(К) ЦП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Родри
ОП
14
Нико Гонсалес
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
18
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Борнмут
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
45
Matai Akinmboni
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
43
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
9
Даниэль Джеббисон
ЦФ
3-3-2-2
31
Эдерсон
3
Диаш
5
Аканджи
4
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
7
Де Брюйне
10
Силва
9
Холанд
22
Мармуш
4-1-1-2-2
13
Кепа
22
Араухо
6
Забарный
24
Хейсен
6
Керкез
4
Адамс
4
Кук
16
Тавернье
19
Клюйверт
11
Семеньо
9
Эванилсон
9
Холанд
16
Родри
16
Родри
9
Холанд
7
Де Брюйне
14
Гонсалес
14
Гонсалес
7
Де Брюйне
10
Силва
18
Грилиш
18
Грилиш
10
Силва
22
Мармуш
14
Бобб
14
Бобб
22
Мармуш
20
Гюндоган
11
Доку
11
Доку
20
Гюндоган
6
Керкез
6
Солер
6
Солер
6
Керкез
22
Араухо
15
Смит
15
Смит
22
Араухо
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
9
Эванилсон
9
Джеббисон
9
Джеббисон
9
Эванилсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Уилл Деннис
ВР
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
45
Matai Akinmboni
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
43
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Остались в запасе
12
Уилл Деннис
ВР
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
45
Matai Akinmboni
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
43
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
7
13
Офсайды
2
3
Количество передач
592
420
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Борнмута», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут»

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити
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