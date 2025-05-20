20.05.2025, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-3-2-2
31
Эдерсон
3
Диаш
5
Аканджи
4
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
7
Де Брюйне
10
Силва
9
Холанд
22
Мармуш
4-1-1-2-2
13
Кепа
22
Араухо
6
Забарный
24
Хейсен
6
Керкез
4
Адамс
4
Кук
16
Тавернье
19
Клюйверт
11
Семеньо
9
Эванилсон
9
Холанд
16
Родри
16
Родри
9
Холанд
7
Де Брюйне
14
Гонсалес
14
Гонсалес
7
Де Брюйне
10
Силва
18
Грилиш
18
Грилиш
10
Силва
22
Мармуш
14
Бобб
14
Бобб
22
Мармуш
20
Гюндоган
11
Доку
11
Доку
20
Гюндоган
6
Керкез
6
Солер
6
Солер
6
Керкез
22
Араухо
15
Смит
15
Смит
22
Араухо
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
9
Эванилсон
9
Джеббисон
9
Джеббисон
9
Эванилсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Уилл Деннис
ВР
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
45
Matai Akinmboni
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
43
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Остались в запасе
12
Уилл Деннис
ВР
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
45
Matai Akinmboni
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
43
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
7
13
Офсайды
2
3
Количество передач
592
420
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Борнмута», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»