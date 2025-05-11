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  • «Рубин» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Рубин» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 18:20
Рубин
11.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
90+1' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
8
Валентин Вада
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
10
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
(К) ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
51
Рожков
8
Вада
10
Даку
99
Шабанхаджай
4-3-3
1
Ятимов
3
Сако
67
Игнатов
87
Лангович
55
Осипенко
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
69
Голенков
27
Комличенко
10
Щетинин
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
99
Шабанхаджай
21
Зотов
21
Зотов
99
Шабанхаджай
8
Вада
8
Йочич
8
Йочич
8
Вада
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
69
Голенков
11
Сутормин
11
Сутормин
69
Голенков
7
Роналдо
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
27
Комличенко
91
Шамонин
91
Шамонин
27
Комличенко
Остались в запасе
Рубин
Ростов
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Рубин - Ростов
2
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
20
11
Офсайды
2
1
Количество передач
356
391
Сейвы
3
1
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ростова», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Ростов»

«Рубин» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин
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