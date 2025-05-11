11.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
51
Рожков
8
Вада
10
Даку
99
Шабанхаджай
4-3-3
1
Ятимов
3
Сако
67
Игнатов
87
Лангович
55
Осипенко
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
69
Голенков
27
Комличенко
10
Щетинин
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
99
Шабанхаджай
21
Зотов
21
Зотов
99
Шабанхаджай
8
Вада
8
Йочич
8
Йочич
8
Вада
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
69
Голенков
11
Сутормин
11
Сутормин
69
Голенков
7
Роналдо
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
27
Комличенко
91
Шамонин
91
Шамонин
27
Комличенко
Остались в запасе
Рубин
Ростов
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
25
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Рубин - Ростов
2
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
20
11
Офсайды
2
1
Количество передач
356
391
Сейвы
3
1
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ростова», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»