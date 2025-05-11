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  • «Урал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Урал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 12:50
Урал
11.05.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
70' М. Секулич 83' М. Воронов
90+2' И. Черняк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Урал
88
Владимир Павлов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
10
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
72
Камиль Муллин
ЦФ
4-1-1-3-1
71
Мамин
24
Филипенко
2
Бегич
16
Итало
22
Бевеев
6
Сунгатулин
5
Егорычев
14
Железнов
97
Ишков
37
Бондарев
10
Секулич
4-2-3-1
1
Баклов
89
Стоцкий
44
Корнюшин
62
Карпов
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
8
Исаев
88
Агеян
9
Адаев
25
Ложкин
97
Ишков
9
Мосин
9
Мосин
97
Ишков
10
Секулич
8
Аюпов
8
Аюпов
10
Секулич
37
Бондарев
20
Марков
20
Марков
37
Бондарев
14
Железнов
97
Воронов
97
Воронов
14
Железнов
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
9
Адаев
10
Мацхарашвили
10
Мацхарашвили
9
Адаев
88
Агеян
23
Ахатов
23
Ахатов
88
Агеян
17
Анисимов
22
Черняк
22
Черняк
17
Анисимов
25
Ложкин
72
Муллин
72
Муллин
25
Ложкин
Остались в запасе
Урал
Уфа
88
Владимир Павлов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Урал - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Уфа», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Уфа»

«Урал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Урал
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