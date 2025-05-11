11.05.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-1-3-1
71
Мамин
24
Филипенко
2
Бегич
16
Итало
22
Бевеев
6
Сунгатулин
5
Егорычев
14
Железнов
97
Ишков
37
Бондарев
10
Секулич
4-2-3-1
1
Баклов
89
Стоцкий
44
Корнюшин
62
Карпов
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
8
Исаев
88
Агеян
9
Адаев
25
Ложкин
97
Ишков
9
Мосин
9
Мосин
97
Ишков
10
Секулич
8
Аюпов
8
Аюпов
10
Секулич
37
Бондарев
20
Марков
20
Марков
37
Бондарев
14
Железнов
97
Воронов
97
Воронов
14
Железнов
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
9
Адаев
10
Мацхарашвили
10
Мацхарашвили
9
Адаев
88
Агеян
23
Ахатов
23
Ахатов
88
Агеян
17
Анисимов
22
Черняк
22
Черняк
17
Анисимов
25
Ложкин
72
Муллин
72
Муллин
25
Ложкин
Остались в запасе
Урал
Уфа
88
Владимир Павлов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Урал - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Уфа», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»