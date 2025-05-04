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  • «Химки» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Химки» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 18:20
Химки
04.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
70' Л. Вера
89' М. Осипенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
88
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
(К) ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
(К) АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-2-2-1
80
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
88
Мехия
14
Корредера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
3-2-3-2
1
Ятимов
87
Лангович
67
Игнатов
3
Сако
11
Сутормин
40
Вахания
10
Комаров
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
21
Шанталий
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
88
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
88
Мехия
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
87
Лангович
55
Осипенко
55
Осипенко
87
Лангович
19
Байрамян
18
Кучаев
18
Кучаев
19
Байрамян
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
10
Комаров
91
Шамонин
91
Шамонин
10
Комаров
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Химки
Ростов
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Химки - Ростов
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
6
15
Офсайды
3
0
Количество передач
280
360
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Ростова», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Ростов»

«Химки» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Химки
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