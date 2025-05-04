04.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-2-1
80
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
88
Мехия
14
Корредера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
3-2-3-2
1
Ятимов
87
Лангович
67
Игнатов
3
Сако
11
Сутормин
40
Вахания
10
Комаров
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
21
Шанталий
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
88
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
88
Мехия
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
87
Лангович
55
Осипенко
55
Осипенко
87
Лангович
19
Байрамян
18
Кучаев
18
Кучаев
19
Байрамян
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
10
Комаров
91
Шамонин
91
Шамонин
10
Комаров
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Химки
Ростов
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Химки - Ростов
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
6
15
Офсайды
3
0
Количество передач
280
360
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Ростова», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»