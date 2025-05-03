03.05.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
3
Тормена
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-2-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
22
Ходжа
8
Вада
23
Безруков
99
Шабанхаджай
10
Даку
10
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
10
Сперцян
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
27
Са
90
Кобнан
90
Кобнан
27
Са
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
23
Безруков
51
Рожков
51
Рожков
23
Безруков
8
Вада
19
Иванов
19
Иванов
8
Вада
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
37
Егор Постриган
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
25
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
37
Егор Постриган
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
25
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Рубин
4
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
22
18
Офсайды
1
1
Количество передач
293
343
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
69
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Рубина», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»