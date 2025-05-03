Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Краснодар» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 18:20
Краснодар
03.05.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
5' Э. Сперцян (П) 40' В. Тормена
83' И. Рожков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
8
Валентин Вада
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
10
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
37
Егор Постриган
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
25
Никола Чумич
ПВ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
3
Тормена
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-2-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
22
Ходжа
8
Вада
23
Безруков
99
Шабанхаджай
10
Даку
10
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
10
Сперцян
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
27
Са
90
Кобнан
90
Кобнан
27
Са
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
23
Безруков
51
Рожков
51
Рожков
23
Безруков
8
Вада
19
Иванов
19
Иванов
8
Вада
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
37
Егор Постриган
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
25
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
37
Егор Постриган
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
25
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Рубин
4
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
22
18
Офсайды
1
1
Количество передач
293
343
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
69
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Рубина», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Рубин»

«Краснодар» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
23
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
18:11
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
17:47
Назван лучший игрок 2-го тура РПЛ
16:28
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении
15:59
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»
15:41
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
3
Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»
14:29
3
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
29
Литвинов рассказал, на что готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
14:07
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
8
Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова
13:37
7
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
13:28
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
13:19
1
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
13:00
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
12:42
8
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
11:29
5
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»
10:29
22
Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»
10:17
2
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
10:04
4
Подшибякина – о будущем Батракова: «Для него мечта – попробовать себя где‑то еще»
09:55
8
Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»
09:46
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+