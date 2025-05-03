03.05.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
17
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
4
Райс
5
Парти
2
Мартинелли
10
Эдегор
7
Сака
10
Троссард
4-1-1-3-1
13
Кепа
22
Араухо
6
Забарный
24
Хейсен
6
Керкез
4
Адамс
4
Кук
19
Уаттара
16
Тавернье
19
Клюйверт
9
Эванилсон
4
Уайт
47
Зинченко
47
Зинченко
4
Уайт
7
Сака
11
Нванери
11
Нванери
7
Сака
4
Райс
6
Мерино
6
Мерино
4
Райс
2
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
2
Мартинелли
22
Араухо
8
Скотт
8
Скотт
22
Араухо
19
Уаттара
7
Брукс
7
Брукс
19
Уаттара
19
Клюйверт
11
Семеньо
11
Семеньо
19
Клюйверт
9
Эванилсон
9
Джеббисон
9
Джеббисон
9
Эванилсон
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
74
Brayden Clarke
ЦЗ
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
74
Brayden Clarke
ЦЗ
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Арсенал - Борнмут
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
16
Офсайды
3
0
Количество передач
425
411
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Борнмута», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»