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  • «Арсенал» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Арсенал» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 18:20
Арсенал
03.05.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
34' Д. Райс
67' Д. Хейсен 75' Эванилсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
4
Деклан Райс
ОП
5
Томас Парти
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
4
Льюис Кук
(К) ЦП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Данго Уаттара
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Арсенал
35
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
74
Brayden Clarke
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Борнмут
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Даниэль Джеббисон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
17
Салиба
4
Кивиор
49
Льюис-Скелли
4
Райс
5
Парти
2
Мартинелли
10
Эдегор
7
Сака
10
Троссард
4-1-1-3-1
13
Кепа
22
Араухо
6
Забарный
24
Хейсен
6
Керкез
4
Адамс
4
Кук
19
Уаттара
16
Тавернье
19
Клюйверт
9
Эванилсон
4
Уайт
47
Зинченко
47
Зинченко
4
Уайт
7
Сака
11
Нванери
11
Нванери
7
Сака
4
Райс
6
Мерино
6
Мерино
4
Райс
2
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
2
Мартинелли
22
Араухо
8
Скотт
8
Скотт
22
Араухо
19
Уаттара
7
Брукс
7
Брукс
19
Уаттара
19
Клюйверт
11
Семеньо
11
Семеньо
19
Клюйверт
9
Эванилсон
9
Джеббисон
9
Джеббисон
9
Эванилсон
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
74
Brayden Clarke
ЦЗ
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
74
Brayden Clarke
ЦЗ
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Арсенал - Борнмут
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
16
Офсайды
3
0
Количество передач
425
411
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Борнмута», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Борнмут»

Борнмут

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Арсенал
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