08.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-1-1-2
99
Лунев
93
Лаксальт
2
Маричаль
6
Фернандес
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
25
Филин
14
Джикия
99
Ориньо
88
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
19
Руденко
7
Садыгов
74
Фомин
24
Чавес
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
91
Гладышев
13
Нгамале
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
15
Карраскаль
11
Гомес
11
Гомес
15
Карраскаль
7
Бакаев
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
7
Бакаев
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
88
Мехия
17
Берковский
17
Берковский
88
Мехия
7
Садыгов
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Садыгов
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
Остались в запасе
Динамо
Химки
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо - Химки
4
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Количество передач
386
322
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Химок», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»