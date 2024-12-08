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  • «Динамо» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Динамо» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 12:50
Динамо
08.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Химки
14' К. Тюкавин 50' Х. Карраскаль 78' К. Тюкавин 89' В. Грулев
58' Р. Мирзов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
50
Александр Кутицкий
ОП
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Лунев
93
Лаксальт
2
Маричаль
6
Фернандес
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
25
Филин
14
Джикия
99
Ориньо
88
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
19
Руденко
7
Садыгов
74
Фомин
24
Чавес
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
91
Гладышев
13
Нгамале
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
15
Карраскаль
11
Гомес
11
Гомес
15
Карраскаль
7
Бакаев
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
7
Бакаев
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
88
Мехия
17
Берковский
17
Берковский
88
Мехия
7
Садыгов
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Садыгов
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
Остались в запасе
Динамо
Химки
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо - Химки
4
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Количество передач
386
322
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Химок», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Химки»

«Динамо» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Динамо
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