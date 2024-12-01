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  • «Локомотив» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Локомотив» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 12:50
Локомотив
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Химки
29' В. Сарвели
17' А. Заболотный 32' З. Бакаев 66' Л. Вера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
47
Расул Гусейнов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-3-2
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Монтес
45
Сильянов
6
Баринов
9
Пиняев
10
Батраков
70
Севикян
10
Воробьев
9
Сарвели
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
14
Джикия
25
Филин
99
Ориньо
88
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
19
Руденко
91
Заболотный
9
Пиняев
23
Тикнизян
23
Тикнизян
9
Пиняев
45
Сильянов
71
Самошников
71
Самошников
45
Сильянов
9
Сарвели
93
Карпукас
93
Карпукас
9
Сарвели
70
Севикян
17
Салтыков
17
Салтыков
70
Севикян
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
32
Вера
5
Степанов
5
Степанов
32
Вера
19
Руденко
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
19
Руденко
80
Хосонов
14
Корредера
14
Корредера
80
Хосонов
7
Бакаев
97
Магомедов
97
Магомедов
7
Бакаев
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Локомотив
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Локомотив - Химки
3
Всего ударов по воротам
32
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Количество передач
476
332
Сейвы
2
9
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
14
2
Удары из пределов штрафной
22
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Химок», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Химки»

«Локомотив» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив
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