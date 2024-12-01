01.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-3-2
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Монтес
45
Сильянов
6
Баринов
9
Пиняев
10
Батраков
70
Севикян
10
Воробьев
9
Сарвели
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
14
Джикия
25
Филин
99
Ориньо
88
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
19
Руденко
91
Заболотный
9
Пиняев
23
Тикнизян
23
Тикнизян
9
Пиняев
45
Сильянов
71
Самошников
71
Самошников
45
Сильянов
9
Сарвели
93
Карпукас
93
Карпукас
9
Сарвели
70
Севикян
17
Салтыков
17
Салтыков
70
Севикян
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
32
Вера
5
Степанов
5
Степанов
32
Вера
19
Руденко
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
19
Руденко
80
Хосонов
14
Корредера
14
Корредера
80
Хосонов
7
Бакаев
97
Магомедов
97
Магомедов
7
Бакаев
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Локомотив
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Локомотив - Химки
3
Всего ударов по воротам
32
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Количество передач
476
332
Сейвы
2
9
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
14
2
Удары из пределов штрафной
22
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Химок», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»