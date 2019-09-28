-
-
-
-
12.07.2019 16:42«Валенсия» подписала контракт с полузащитником Денисом Черышевым. Как сообщает официальный сайт испанской команды, российский футболист будет выступать за «летучих мышей» до июня 2022 года. В соглашении прописан пункт об отступных в размере € 80 млн
-
-
07.06.2019 20:34Мадридский «Реал» готовится к подписанию бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара. В официальном магазине «Реала», который располагается в аэропорту Барселоны, начали продажу футболок с фамилией игрока.Об этом сообщает ряд футбольных изданий Ис
-
-
-
22.05.2019 19:39Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуриньо на посту главного тренера туринского клуба. Как утверждает Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец призвал руководство «бьянконери» пригласить португальского специалиста.
-
-
-
01.05.2019 14:21Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в мадридский «Реал». Форвард парижан рассказал о своем желании партнеру по сборной Бразилии и защитнику «сливочных» Марсело. В программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega эту информацию озвучил бывший гл
-
-
30.11.2018 12:25
-