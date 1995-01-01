Молодые игроки, которые зажгут на Евро-2024 – среди них есть футболист, выступающий за клуб из Москвы!

Юные, богатые и очень талантливые.

Уже на этой неделе стартует чемпионат Европы по футболу! В Германию приедут сильнейшие сборные, составленные из лучших игроков мира. Для кого-то из футболистов это будет далеко не первый Евро. Криштиану Роналду, например, в рекордный шестой раз выступит на турнире, побив достижение Икера Касильяса. Альваро Мората, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Гарри Кейн – эти и другие супергерои уже успели войти в историю чемпионатов Европы и планируют эту историю дополнить, вписав в нее новые главы золотым футбольным пером. Но есть немало молодых игроков, которые только готовятся к дебюту на Евро. Вашему вниманию – топ-6 звездных юношей, жаждущих в ближайшие недели проявить себя на футбольных полях Германии. Молодым везде у нас дорога! Погнали!

1. Ламин Ямаль, сборная Испании. Возраст: 16 лет. Клуб: «Барселона». Трансферная стоимость (здесь и далее – данные Transfermarkt): 90 миллионов евро

Этот техничный паренек никак не мог выступить на предыдущем Евро – в 2021-м году ему было всего 13-ть лет. С тех пор Ямаль возмужал, дебютировал и забил за сборную, попутно побив множество рекордов. Он стал, например, самым молодым игроком в истории своей национальной команды. Его дебют случился в возрасте 16 лет и 83 дней! Попадание Ямаля в итоговую заявку на Евро-2024 – точно не аванс от главного тренера. Кудрявый вингер уже сейчас показывает игру высочайшего уровня. В минувшем клубном сезоне Ламин набрал вполне достойные 17 очков по системе «гол плюс пас» в 50 матчах за «Барселону». Ямаль показывает не по годам зрелую игру. Его называют одним из главных претендентов на звание лучшего молодого игрока Евро-2024. Оправдает ли хавбек «оказанное ему высокое доверие», узнаем совсем скоро!

2. Арда Гюлер, сборная Турции. Возраст: 19 лет. Клуб: «Реал Мадрид». Трансферная стоимость: 30 миллионов евро

Выступая за турецкие клубы, Гюлер прослыл одним из наиболее перспективных игроков планеты. В возрасте 16 лет и 178 дней он стал самым молодым автором голевой передачи в матче турецкой Суперлиги. Успехи хавбека привлекли внимание лучших клубов мира. За право подписать талантливого юношу боролись «Реал» и «Барселона». Мадридцы в итоге выиграли трансферную гонку. Дебютный сезон Гюлера в Испании получился сложным (а кто-то ждал, что будет по-другому?). Полузащитник пропустил много времени из-за травм. Лишь под конец сезона игрок наконец стал стабильно выходить на поле и показал вполне достойную статистику – 10 матчей и 6 голов в чемпионате Испании. Теперь футболист постарается показать такую же скорострельность и в играх Евро-2024.

3. Кобби Майну, сборная Англии. Возраст: 19 лет. Клуб: «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость: 50 миллионов евро

Гарет Саутгейт не взял не Евро многих статусных и опытных игроков: Маркуса Рашфорда, Джека Грилиша, Рахима Стерлинга, список можно продолжать и продолжать. Но талантливого хавбека по фамилии Майну тренер в заявку включил. О Кобби заговорили еще в 2020-м, когда он, 15-летний мальчишка, пробился в команду, составленную из 18-летних игроков. Стало понятно, что в академии «МЮ» появился настоящий бриллиант. За основу «Юнайтед» Майну дебютировал в январе прошлого года, ему тогда было 17-ть. Старт сезона 2023/24 англичанин пропустил из-за травмы лодыжки, но, вернувшись, стал твердым игроком основного состава «МЮ» и заслужил вызов в сборную. Майну дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с бразильцами 23 марта этого года. По всей видимости, Саутгейт высоко оценил игровые качества тинейджера и включил его сначала в расширенный, а потом и в окончательный состав на предстоящий чемпионат Европы.

4. Джорджио Скальвини, сборная Италии. Возраст: 20 лет. Клуб: «Аталанта». Трансферная стоимость: 45 миллионов евро

Скальвини уже называют самым талантливым итальянским игроком своего поколения. Рослый защитник (195 сантиметров) проводит всего второй сезон во взрослом футболе. Завоевать доверия Джан Пьеро Гасперини ой как непросто (спросите Алексея Миранчука). Но Скальвини сумел в столь юном возрасте стать основным центральным защитником «Аталанты». Он один из лучших игроков команды по количеству выигранных единоборств и третий в лиге по числу перехватов мяча. Джорджио эффективен и в созидании – прекрасно развивает атаки и очень опасен при стандартах у ворот соперника. Скальвини уже выиграл Лигу Европы с «Аталантой». Возможно, пришло время добиться успеха и со сборной Италии?

5. Марио Митай, сборная Албании. Возраст: 20 лет. Клуб: «Локомотив Москва». Трансферная стоимость: 2 миллиона евро

Митай значительно уступает другим участникам рейтинга и по трансферной стоимости, и по степени звездности. Но давайте оценивать факты: Марио – игрок молодой, но чрезвычайно важный для сборной. Албания выиграла свою отборочную группу, а защитник «Локо» пропустил лишь один матч национальной команды (и единственный проигранный) – против сборной Польши. Для Митая предстоящий чемпионат Европы может стать важнейшим этапом в карьере. СМИ пишут об интересе к защитнику со стороны европейских топ-клубов, в том числе «Ювентуса». Туринцы эту информацию уже опровергли. Что вовсе не отменяет возможность трансфера игрока в Серию А.

6. Варрен Заир-Эмери, сборная Франции. Возраст: 18 лет. Клуб: «ПСЖ». Трансферная стоимость: 60 миллионов евро

«Я никогда не видел игрока с таким интеллектом в понимании товарищей по команде, – говорил о французе главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике – Заир-Эмери почти всегда правильно реагирует на действия партнеров. Чаще всего это незаметно со стороны, но имеет огромную ценность». В свои 18-ть хавбек феерит на футбольном поле в составе одного из лучших клубов мира. В этом сезоне он провел за парижан 43 матча в различных турнирах. Будет очень интересно взглянуть, как Варрен проявит себя на предстоящем чемпионате Европы.

Фото: Jose Luis Contreras, Samuel CarreÃƒÂ±O, Mutsu Kawamori, Pedro Porru, Alfredo Falcone, IMAGO, Panoramic / Global look press