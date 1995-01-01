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    • Мама – важнейший человек в жизни новой звезды «Реала»: заправляет постель, спасает в аэропорту и не дала перейти в «МЮ»
    Бомбалейла Все блоги -

    Мама – важнейший человек в жизни новой звезды «Реала»: заправляет постель, спасает в аэропорту и не дала перейти в «МЮ»

    15 ноября, 11:18
    «Это моя королева».

    Перед паузой на матчи сборных «Реал» неплохо размялся на «Валенсии» – 5:1 на «Сантьяго Бернабеу». Джуд Беллингем, забивший 10 голов в 11 матчах Примеры этого сезона, пропустил матч из-за травмы. Но фанаты засняли, как он тусил с мамой на VIP-трибуне:

    Через некоторое время после этого видео в трансляцию попал момент, как она угощает его орешками.

    Мама – важный человек в жизни и карьере Джуда Беллингема. Он сам об этом рассказывал много раз:

    • «Ее роль огромная. Думаю, каждый, кто знает меня, может это подтвердить: она делает для больше, чем любой тренер или менеджер».

    • Отец Джуда сдал экзамен, чтобы получить лицензию агента, и участвовал в его трансфере в «Реал». Но повседневными делами всегда занималась его мать. Если отец остался в Англии и продолжил работу в полиции, то она переехала вместе с Джудом в Дортмунд. Там она готовила для него (Беллингем говорил, что благодаря ей не нуждается в диетологах и персональном поваре) и даже заправляла постель: «Это правда. Я просто не успеваю это делать, потому что тяжело просыпаюсь. Чтобы не опоздать на тренировку, я делегирую дела по дому маме. Она не против этого».

    • Кстати, когда Джуд Беллингем играл за «Боруссию», то получил конкретное предложение от «Манчестер Юнайтед». По данным Daily Mail, мама порекомендовала ему отказаться от «МЮ».

    • Беллингем отыграл за основу «Бирмингема» ровно год. До этого к нему обращались «Ливерпуль» и тот же «МЮ», чтобы переманить в свои академии. Родители отказывались от этих вариантов, но главную роль в этом играла мама.

    • В январе «Боруссия» улетала в Марбелью на зимние сборы (чемпионат Германии останавливается в начале год на месячную паузу). Беллингем забыл документы в дортмундском доме и ждал возле аэропорта, когда мама привезет их.

    • «Мама? Это моя королева» – лучшая рецензия от Беллингема.

    Фото: dpa/Global Look Press

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      Dusheguboff 15 ноября, 12:28

      А сбежать из Дортмунда , который из него сделал игрока высочайшего уровня тоже мамаша надоумила?

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      Рейтинг: +12713

      DeStar > Dusheguboff 15 ноября, 14:02

      пожалуй, один из самых дебильных коментов тут ( из тех что про футбол, а не про политику)
      поздравляю, ты лучший)

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