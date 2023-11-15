Мама – важнейший человек в жизни новой звезды «Реала»: заправляет постель, спасает в аэропорту и не дала перейти в «МЮ»

Перед паузой на матчи сборных «Реал» неплохо размялся на «Валенсии» – 5:1 на «Сантьяго Бернабеу». Джуд Беллингем, забивший 10 голов в 11 матчах Примеры этого сезона, пропустил матч из-за травмы. Но фанаты засняли, как он тусил с мамой на VIP-трибуне:

Через некоторое время после этого видео в трансляцию попал момент, как она угощает его орешками.

Мама – важный человек в жизни и карьере Джуда Беллингема. Он сам об этом рассказывал много раз:

• «Ее роль огромная. Думаю, каждый, кто знает меня, может это подтвердить: она делает для больше, чем любой тренер или менеджер».

• Отец Джуда сдал экзамен, чтобы получить лицензию агента, и участвовал в его трансфере в «Реал». Но повседневными делами всегда занималась его мать. Если отец остался в Англии и продолжил работу в полиции, то она переехала вместе с Джудом в Дортмунд. Там она готовила для него (Беллингем говорил, что благодаря ей не нуждается в диетологах и персональном поваре) и даже заправляла постель: «Это правда. Я просто не успеваю это делать, потому что тяжело просыпаюсь. Чтобы не опоздать на тренировку, я делегирую дела по дому маме. Она не против этого».

• Кстати, когда Джуд Беллингем играл за «Боруссию», то получил конкретное предложение от «Манчестер Юнайтед». По данным Daily Mail, мама порекомендовала ему отказаться от «МЮ».

• Беллингем отыграл за основу «Бирмингема» ровно год. До этого к нему обращались «Ливерпуль» и тот же «МЮ», чтобы переманить в свои академии. Родители отказывались от этих вариантов, но главную роль в этом играла мама.

• В январе «Боруссия» улетала в Марбелью на зимние сборы (чемпионат Германии останавливается в начале год на месячную паузу). Беллингем забыл документы в дортмундском доме и ждал возле аэропорта, когда мама привезет их.

• «Мама? Это моя королева» – лучшая рецензия от Беллингема.

Фото: dpa/Global Look Press