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    Реал - результаты

    Город Мадрид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.realmadrid.es
    Стадион Сантьяго Бернабеу
    Тренер Карло Анчелотти
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		25 февраля, суббота 20:30 Реал 1:1 Атлетико
    22 тур
    		18 февраля, суббота 23:00 Осасуна 0:2 Реал
    21 тур
    		15 февраля, среда 23:00 Реал 4:0 Эльче
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 16:00 Мальорка 1:0 Реал
    17 тур
    		2 февраля, четверг 23:00 Реал 2:0 Валенсия
    19 тур
    		29 января, воскресенье 23:00 Реал 0:0 Реал Сосьедад
    18 тур
    		22 января, воскресенье 23:00 Атлетик 0:2 Реал
    16 тур
    		7 января, суббота 18:15 Вильярреал 2:1 Реал
    15 тур
    		30 декабря, пятница 23:30 Вальядолид 0:2 Реал
    14 тур
    		10 ноября, четверг 23:30 Реал 2:1 Кадис
    13 тур
    		7 ноября, понедельник 23:00 Райо Вальекано 3:2 Реал
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 18:15 Реал 1:1 Жирона
    11 тур
    		22 октября, суббота 22:00 Реал 3:1 Севилья
    10 тур
    		19 октября, среда 22:00 Эльче 0:3 Реал
    9 тур
    		16 октября, воскресенье 17:15 Реал 3:1 Барселона
    8 тур
    		8 октября, суббота 22:00 Хетафе 0:1 Реал
    7 тур
    		2 октября, воскресенье 22:00 Реал 1:1 Осасуна
    6 тур
    		18 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико 1:2 Реал
    5 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:00 Реал 4:1 Мальорка
    4 тур
    		3 сентября, суббота 17:15 Реал 2:1 Бетис
    3 тур
    		28 августа, воскресенье 23:00 Эспаньол 1:3 Реал
    2 тур
    		20 августа, суббота 23:00 Сельта 1:4 Реал
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 23:00 Альмерия 1:2 Реал
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