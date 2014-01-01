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Реал Мадрид - результаты матчей
Мадрид
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Бернабеу
Сайт:
http://www.realmadrid.es
Тренер:
Жозе Моуринью
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Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Испания. Примера. 2026/2027
Суперкубок Испании. 2025/2026
Испания. Кубок. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Испания. Примера. 2025/2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Суперкубок Испании. 2024/2025
Испания. Кубок. 2024/2025
Межконтинентальный кубок. 2024
Лига чемпионов. 2024/2025
Испания. Примера. 2024/2025
Суперкубок УЕФА. 2024
Товарищеские матчи. 2024
Суперкубок Испании. 2023/2024
Испания. Кубок. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Испания. Примера. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2023
Клубный чемпионат мира. 2022
Суперкубок Испании. 2022/2023
Испания. Кубок. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Испания. Примера. 2022/2023
Суперкубок УЕФА. 2022
Товарищеские матчи. 2022
Суперкубок Испании. 2021/2022
Испания. Кубок. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Испания. Примера. 2021/2022
Товарищеские матчи. 2021
Испания. Примера. 2020/2021
Испания. Кубок. 2020/2021
Суперкубок Испании. 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Испания. Кубок. 2019/2020
Суперкубок Испании. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Испания. Примера. 2019/2020
Товарищеские матчи. 2019
Международный кубок чемпионов. 2019
Клубный чемпионат мира. 2018
Испания. Кубок. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Испания. Примера. 2018/2019
Суперкубок УЕФА. 2018
Товарищеские матчи. 2018
Международный кубок чемпионов. 2018
Клубный чемпионат мира. 2017
Испания. Кубок. 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Испания. Примера. 2017/2018
Суперкубок Испании. 2017
Суперкубок УЕФА. 2017
Международный кубок чемпионов. 2017
Клубный чемпионат мира. 2016
Испания. Кубок. 2016/2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Испания. Примера. 2016/2017
Суперкубок УЕФА. 2016
Испания. Кубок. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Испания. Примера. 2015/2016
Кубок Ауди. 2015
Международный кубок чемпионов. 2015
Клубный чемпионат мира. 2014
Испания. Кубок. 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Испания. Примера. 2014/2015
Суперкубок Испании. 2014
Суперкубок УЕФА. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Испания. Примера. 2013/2014
Международный Кубок Чемпионов Guinness. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2012/2013
Трофей Сантьяго Бернабеу. 2012
Лига чемпионов. 2012/2013
Суперкубок Испании. 2012
Испания. Примера. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Кубок. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Суперкубок Испании. 2011
Испания. Кубок. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Испания. Кубок. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Суперкубок Испании. 2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
Испания. Примера. 2007/2008
Кубок РЖД. Финал 2007
Кубок РЖД. 1/2 финала 2007
12.09 | 22:00
Реал
4 : 1
Райо Вальекано
04.09 | 22:00
Бетис
1 : 0
Реал
30.08 | 18:00
Реал
4 : 0
Малага
26.08 | 22:00
Реал
4 : 1
Реал Сосьедад
22.08 | 22:30
Эспаньол
1 : 2
Реал
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