Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|25 февраля, суббота
|20:30
|Реал
|1:1
|Атлетико
|22 тур
|18 февраля, суббота
|23:00
|Осасуна
|0:2
|Реал
|21 тур
|15 февраля, среда
|23:00
|Реал
|4:0
|Эльче
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|16:00
|Мальорка
|1:0
|Реал
|17 тур
|2 февраля, четверг
|23:00
|Реал
|2:0
|Валенсия
|19 тур
|29 января, воскресенье
|23:00
|Реал
|0:0
|Реал Сосьедад
|18 тур
|22 января, воскресенье
|23:00
|Атлетик
|0:2
|Реал
|16 тур
|7 января, суббота
|18:15
|Вильярреал
|2:1
|Реал
|15 тур
|30 декабря, пятница
|23:30
|Вальядолид
|0:2
|Реал
|14 тур
|10 ноября, четверг
|23:30
|Реал
|2:1
|Кадис
|13 тур
|7 ноября, понедельник
|23:00
|Райо Вальекано
|3:2
|Реал
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|18:15
|Реал
|1:1
|Жирона
|11 тур
|22 октября, суббота
|22:00
|Реал
|3:1
|Севилья
|10 тур
|19 октября, среда
|22:00
|Эльче
|0:3
|Реал
|9 тур
|16 октября, воскресенье
|17:15
|Реал
|3:1
|Барселона
|8 тур
|8 октября, суббота
|22:00
|Хетафе
|0:1
|Реал
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|22:00
|Реал
|1:1
|Осасуна
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Атлетико
|1:2
|Реал
|5 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Реал
|4:1
|Мальорка
|4 тур
|3 сентября, суббота
|17:15
|Реал
|2:1
|Бетис
|3 тур
|28 августа, воскресенье
|23:00
|Эспаньол
|1:3
|Реал
|2 тур
|20 августа, суббота
|23:00
|Сельта
|1:4
|Реал
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|23:00
|Альмерия
|1:2
|Реал