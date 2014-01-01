Лига чемпионов. 2026/2027 Испания. Примера. 2026/2027 Суперкубок Испании. 2025/2026 Испания. Кубок. 2025/2026 Лига чемпионов. 2025/2026 Испания. Примера. 2025/2026 Клубный чемпионат мира. 2025 Суперкубок Испании. 2024/2025 Испания. Кубок. 2024/2025 Межконтинентальный кубок. 2024 Лига чемпионов. 2024/2025 Испания. Примера. 2024/2025 Суперкубок УЕФА. 2024 Товарищеские матчи. 2024 Суперкубок Испании. 2023/2024 Испания. Кубок. 2023/2024 Лига чемпионов. 2023/2024 Испания. Примера. 2023/2024 Товарищеские матчи. 2023 Клубный чемпионат мира. 2022 Суперкубок Испании. 2022/2023 Испания. Кубок. 2022/2023 Лига чемпионов. 2022/2023 Испания. Примера. 2022/2023 Суперкубок УЕФА. 2022 Товарищеские матчи. 2022 Суперкубок Испании. 2021/2022 Испания. Кубок. 2021/2022 Лига чемпионов. 2021/2022 Испания. Примера. 2021/2022 Товарищеские матчи. 2021 Испания. Примера. 2020/2021 Испания. Кубок. 2020/2021 Суперкубок Испании. 2020/2021 Лига чемпионов. 2020/2021 Испания. Кубок. 2019/2020 Суперкубок Испании. 2019/2020 Лига чемпионов. 2019/2020 Испания. Примера. 2019/2020 Товарищеские матчи. 2019 Международный кубок чемпионов. 2019 Клубный чемпионат мира. 2018 Испания. Кубок. 2018/2019 Лига чемпионов. 2018/2019 Испания. Примера. 2018/2019 Суперкубок УЕФА. 2018 Товарищеские матчи. 2018 Международный кубок чемпионов. 2018 Клубный чемпионат мира. 2017 Испания. Кубок. 2017/2018 Лига чемпионов. 2017/2018 Испания. Примера. 2017/2018 Суперкубок Испании. 2017 Суперкубок УЕФА. 2017 Международный кубок чемпионов. 2017 Клубный чемпионат мира. 2016 Испания. Кубок. 2016/2017 Лига чемпионов. 2016/2017 Испания. Примера. 2016/2017 Суперкубок УЕФА. 2016 Испания. Кубок. 2015/2016 Лига чемпионов. 2015/2016 Испания. Примера. 2015/2016 Кубок Ауди. 2015 Международный кубок чемпионов. 2015 Клубный чемпионат мира. 2014 Испания. Кубок. 2014/2015 Лига чемпионов. 2014/2015 Испания. Примера. 2014/2015 Суперкубок Испании. 2014 Суперкубок УЕФА. 2014 Товарищеские матчи. 2014 Испания. Кубок. 2013/2014 Лига чемпионов. 2013/2014 Испания. Примера. 2013/2014 Международный Кубок Чемпионов Guinness. 2013 Товарищеские матчи. 2013 Испания. Кубок. 2012/2013 Трофей Сантьяго Бернабеу. 2012 Лига чемпионов. 2012/2013 Суперкубок Испании. 2012 Испания. Примера. 2012/2013 Товарищеские матчи. 2012 Испания. Примера. 2011/2012 Испания. Кубок. 2011/2012 Лига Чемпионов. 2011/2012 Суперкубок Испании. 2011 Испания. Кубок. 2010/2011 Лига Чемпионов. 2010/2011 Испания. Примера. 2010/2011 Товарищеские матчи. 2010 Испания. Кубок. 2009/2010 Лига Чемпионов. 2009/2010 Испания. Примера. 2009/2010 Испания. Кубок. 2008/2009 Испания. Кубок. 2008/2009 Лига Чемпионов. 2008/2009 Испания. Примера. 2008/2009 Суперкубок Испании. 2008 Лига Чемпионов. 2007/2008 Испания. Примера. 2007/2008 Кубок РЖД. Финал 2007 Кубок РЖД. 1/2 финала 2007