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€ 1,31 млрд
Реал Мадрид - новости команды
Мадрид
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Бернабеу
Сайт:
http://www.realmadrid.es
Тренер:
Жозе Моуринью
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
Вчера, 16:45
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 15:47
2
Китайский посол ответил, прощен ли Мбаппе за слова о Мао Цзэдуне
Вчера, 14:30
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
Вчера, 12:49
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
Вчера, 09:47
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
Вчера, 09:17
2
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Беллингем обновил рекорд Касильяса в ЛЧ
5 ноября
3
Николич прокомментировал поражение АЕКа от «Реала»
5 ноября
3
Моуринью прокомментировал тяжелейшую победу «Реала» над командой Николича
5 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
4 ноября
3
АЕК – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Легендарный теннисист войдет в совет директоров «Реала»
4 ноября
1
«АЕК» – «Реал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «АЕК» и «Реала» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Батракова сравнили со звездой «Реала» в Турции
2 ноября
1
Роналду, Месси, Ямаль и Мбаппе вошли в шорт-лист символической сборной года
2 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
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На Украине объяснили, почему помешали Мбаппе получить «Золотой мяч»
1 ноября
3
Украина помешала Мбаппе получить «Золотой мяч»
31 октября
13
Стало известно отношение Моуринью к украинцу Лунину
31 октября
2
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Стали известны результаты голосования за «Золотой мяч»-2026
30 октября
Мостовой предсказал следующего обладателя «Золотого мяча»
29 октября
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