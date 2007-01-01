Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|13
|Лунин Андрей
|Вра
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|4
|Алаба Давид
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 55 млн.
|6
|Начо
|Защ
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 5 млн.
|2
|Рюдигер Антонио
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 40 млн.
|2
|Карвахаль Даниэль
|Защ
|31
|1
|0
|1
|0
|0
|€ 18 млн.
|5
|Вальехо Хесус
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|19
|Одриосола Альваро
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 6 млн.
|8
|Кроос Тони
|Пол
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 20 млн.
|10
|Модрич Лука
|Пол
|37
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 10 млн.
|19
|Себальос Даниэль
|Пол
|26
|2
|0
|2
|0
|0
|€ 9 млн.
|15
|Вальверде Федерико
|Пол
|24
|2
|3
|0
|0
|0
|€ 100 млн.
|8
|Чуамени Орельен
|Пол
|23
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 90 млн.
|25
|Камавинга Эдуардо
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 50 млн.
|30
|Аррибас Серхио
|Пол
|21
|1
|1
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|20
|Винисиус
|Нап
|22
|2
|3
|1
|0
|0
|€ 120 млн.
|25
|Родриго
|Нап
|22
|2
|1
|0
|0
|0
|€ 80 млн.
|9
|Бензема Карим
|Нап
|35
|1
|1
|1
|0
|0
|€ 35 млн.
|11
|Асенсио Марко
|Нап
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 25 млн.
|7
|Диас Мариано
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
|25
|Куртуа Тибо
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Милитао Эдер
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Менди Ферлан
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Азар Эден
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Лукас
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 5