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    Реал - состав

    Город Мадрид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.realmadrid.es
    Стадион Сантьяго Бернабеу
    Тренер Карло Анчелотти
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    13 Лунин Андрей Украина Вра 24 2 0 0 0 0 € 4 млн.
    4 Алаба Давид Австрия Защ 30 2 0 0 0 0 € 55 млн.
    6 Начо Испания Защ 33 2 0 0 0 0 € 5 млн.
    2 Рюдигер Антонио Германия Сьерра Леоне Защ 30 2 0 0 0 0 € 40 млн.
    2 Карвахаль Даниэль Испания Защ 31 1 0 1 0 0 € 18 млн.
    5 Вальехо Хесус Испания Защ 26 1 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    19 Одриосола Альваро Испания Защ 27 1 0 0 0 0 € 6 млн.
    8 Кроос Тони Германия Пол 33 2 0 0 0 0 € 20 млн.
    10 Модрич Лука Хорватия Пол 37 2 0 0 0 0 € 10 млн.
    19 Себальос Даниэль Испания Пол 26 2 0 2 0 0 € 9 млн.
    15 Вальверде Федерико Уругвай Пол 24 2 3 0 0 0 € 100 млн.
    8 Чуамени Орельен Франция Пол 23 2 0 0 1 0 € 90 млн.
    25 Камавинга Эдуардо Франция Пол 20 2 0 0 0 0 € 50 млн.
    30 Аррибас Серхио Испания Пол 21 1 1 0 0 0 € 1 млн.
    20 Винисиус Бразилия Нап 22 2 3 1 0 0 € 120 млн.
    25 Родриго Бразилия Нап 22 2 1 0 0 0 € 80 млн.
    9 Бензема Карим Франция Алжир Нап 35 1 1 1 0 0 € 35 млн.
    11 Асенсио Марко Испания Нап 27 1 0 0 0 0 € 25 млн.
    7 Диас Мариано Доминиканская Республика Испания Нап 29 1 0 0 0 0 € 3 млн.
    25 Куртуа Тибо Бельгия Вра 30 - - - - - -
    3 Милитао Эдер Бразилия Защ 25 - - - - - -
    23 Менди Ферлан Франция Защ 27 - - - - - -
    10 Азар Эден Бельгия Пол 32 - - - - - -
    17 Лукас Испания Пол 31 - - - - - -
    Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 5
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