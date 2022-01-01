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Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал
Расписание
€ 1,31 млрд
Реал Мадрид - расписание матчей
Мадрид
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Бернабеу
Сайт:
http://www.realmadrid.es
Тренер:
Жозе Моуринью
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
07.11 | 23:00
Валенсия
- : -
Реал
21.11 | 23:00
Реал
- : -
Сельта
24.11 | 23:00
Реал
- : -
ПСВ
29.11 | 19:00
Реал
- : -
Алавес
06.12 | 19:00
Атлетик
- : -
Реал
09.12 | 23:00
Арсенал
- : -
Реал
13.12 | 19:00
Реал
- : -
Осасуна
20.12 | 19:00
Депортиво
- : -
Реал
03.01 | 19:00
Реал
- : -
Хетафе
10.01 | 19:00
Реал
- : -
Леванте
17.01 | 19:00
Малага
- : -
Реал
19.01 | 23:00
Реал
- : -
ЛАСК
24.01 | 19:00
Реал
- : -
Бетис
27.01 | 23:00
Шахтер
- : -
Реал
31.01 | 19:00
Райо Вальекано
- : -
Реал
07.02 | 19:00
Реал Сосьедад
- : -
Реал
14.02 | 19:00
Реал
- : -
Атлетик
21.02 | 19:00
Севилья
- : -
Реал
28.02 | 19:00
Реал
- : -
Валенсия
07.03 | 19:00
Вильярреал
- : -
Реал
14.03 | 19:00
Реал
- : -
Эспаньол
21.03 | 19:00
Сельта
- : -
Реал
04.04 | 18:00
Реал
- : -
Атлетико
11.04 | 18:00
Осасуна
- : -
Реал
18.04 | 18:00
Хетафе
- : -
Реал
21.04 | 18:00
Реал
- : -
Эльче
02.05 | 18:00
Леванте
- : -
Реал
09.05 | 18:00
Реал
- : -
Барселона
16.05 | 18:00
Реал
- : -
Расинг
23.05 | 18:00
Алавес
- : -
Реал
30.05 | 18:00
Реал
- : -
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