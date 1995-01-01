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    • Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?
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    Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?

    Сегодня, 09:34
    Какие клубы им интересуются?

    В азиатской Лиге чемпионов состоялся предпоследний тур группового этапа. «Аль-Наср», обеспечивший себе досрочный выход в плей-офф, принимал дома иранский «Персеполис». Матч закончился ничьей 0:0. Правда, «Аль-Наср» мог даже и выиграть, но Криштиану Роналду отказался от этой возможности.

    В одном из эпизодов защитник свалил Роналду, и арбитр сразу указал на точку. Роналду побежал к нему, растолкав соперников, и показал, что пенальти не было. После просмотра повтора судья действительно отменил пенальти:

    Криштиану в январе исполняется 39 лет, но многие его все еще ждут в Европе. Последние слухи ходили летом: что его может арендовать «Ньюкасл» под Лигу чемпионов. Правда, их опроверг сам Роналду. Что было дальше:

    • Роналду сказал: «Никаких переходов куда-либо, я сосредоточен на «Аль-Насре».

    • Была информация об интересе к Роналду со стороны клубов МЛС, но это тоже оказалось фейком.

    • Еще один фейк – что Флорентино Перес хочет вернуть Роналду в «Реал». Информацию от AS опровергли их испанские коллеги.

    • Мать Роналду сказала, что Криштиану закончит карьеру в родном «Спортинге». Ждем легендарный камбек?

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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