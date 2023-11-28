Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Блоги
  • Бомбалейла
  • Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?

Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?

В азиатской Лиге чемпионов состоялся предпоследний тур группового этапа. «Аль-Наср», обеспечивший себе досрочный выход в плей-офф, принимал дома иранский «Персеполис». Матч закончился ничьей 0:0. Правда, «Аль-Наср» мог даже и выиграть, но Криштиану Роналду отказался от этой возможности.

В одном из эпизодов защитник свалил Роналду, и арбитр сразу указал на точку. Роналду побежал к нему, растолкав соперников, и показал, что пенальти не было. После просмотра повтора судья действительно отменил пенальти:

Криштиану в январе исполняется 39 лет, но многие его все еще ждут в Европе. Последние слухи ходили летом: что его может арендовать «Ньюкасл» под Лигу чемпионов. Правда, их опроверг сам Роналду. Что было дальше:

• Роналду сказал: «Никаких переходов куда-либо, я сосредоточен на «Аль-Насре».

• Была информация об интересе к Роналду со стороны клубов МЛС, но это тоже оказалось фейком.

• Еще один фейк – что Флорентино Перес хочет вернуть Роналду в «Реал». Информацию от AS опровергли их испанские коллеги.

• Мать Роналду сказала, что Криштиану закончит карьеру в родном «Спортинге». Ждем легендарный камбек?

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Саудовская Аравия. Премьер-лига Реал Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1701154217
Не перестает удивлять , только уважение .
Ответить
sochi-2013
1701167007
Один хватает соперника за горло, а другой отказывается от незаслуженного пенальти. Один переводит деньги детям, а другой уклоняется от налогов. Who is who?
Ответить
Красногорск_Фан
1701188681
На благотворительность тоже щедро дает и друзей детства помнит. И даже дрочит не снимая на камеру. Мужчина )))
Ответить
ArReal
1701190374
Невероятный поступок Криштиану???какая чушь....как можно такую чушь размазать на всю статью ???? Роналду прекрасно знал, что это не пенальти и хотел сэкономить время, которое понадобится для просмотра ВАР и все го с этим связанного!!! вот и всё !!! Человечище...как буд-то он не знал, что после ВАР пенальти отменят , да ещё и желтую влепят за симуляцию... Вам пора уже перестроится и понять, что есть ВАР - это уже приписали Роналду к поступку Клозе , Ди Каньо и Тихонову))человечище)))просто в шоке от Вашей статьи)))
Ответить
СПбМерлин
1701195113
Молодец! Приятная информация.
Ответить
nikkevin
1701257827
Объясните пожалуйста, я честно не понимаю почему это не пенальти, раз 5 пересмотрел, вижу контакт соперника с ногой Роналду, игры в мяч и близко не было, Роналдо падает, почему это не пенальти? он мог перепрыгнуть ногу соперника, а не цепляться за неё или что?
Ответить
Главные новости
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
1
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
2
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
1
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
8
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
9
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+