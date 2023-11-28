Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?

В азиатской Лиге чемпионов состоялся предпоследний тур группового этапа. «Аль-Наср», обеспечивший себе досрочный выход в плей-офф, принимал дома иранский «Персеполис». Матч закончился ничьей 0:0. Правда, «Аль-Наср» мог даже и выиграть, но Криштиану Роналду отказался от этой возможности.

В одном из эпизодов защитник свалил Роналду, и арбитр сразу указал на точку. Роналду побежал к нему, растолкав соперников, и показал, что пенальти не было. После просмотра повтора судья действительно отменил пенальти:

Криштиану в январе исполняется 39 лет, но многие его все еще ждут в Европе. Последние слухи ходили летом: что его может арендовать «Ньюкасл» под Лигу чемпионов. Правда, их опроверг сам Роналду. Что было дальше:

• Роналду сказал: «Никаких переходов куда-либо, я сосредоточен на «Аль-Насре».

• Была информация об интересе к Роналду со стороны клубов МЛС, но это тоже оказалось фейком.

• Еще один фейк – что Флорентино Перес хочет вернуть Роналду в «Реал». Информацию от AS опровергли их испанские коллеги.

• Мать Роналду сказала, что Криштиану закончит карьеру в родном «Спортинге». Ждем легендарный камбек?

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press