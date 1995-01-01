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    Бомбалейла Все блоги -

    Сколько денег зарабатывает девушка Роналду – она живет в невероятной роскоши

    2 ноября, 11:16
    Криштиану дает ей на карманные расходы 50-100 тысяч евро в месяц.

    Давайте зафиксируем важное (и очевидное): Криштиану Роналду – неприлично богатый человек. Яхты, шикарные виллы-дворцы, дорогие машины (точнее, очень-очень-очень дорогие машины) – неизменные атрибуты его жизни. В такой же роскоши живет и его девушка Джорджина Родригес: она участвует в показах модных домов, одевается в брендовых магазинах и периодически позволяет себе слетать на частном джете на шоппинг, например, в Монако или Милан.

    По некоторым данным, каждый месяц Роналду выделяет ей от 50 до 100 тысяч евро на карманные расходы. Сумма, конечно, большая, но Джорджина зарабатывает сама. И очень много:

    • Одно ее интервью стоит 10 тысяч евро. Сумма может быть больше в зависимости от длительности интервью и его вида (на камеру разговор точно будет дороже). Итальянские медиа писали, что Netflix заплатил Джорджине более 500 тысяч евро за съемку документального сериала о ней же.

    • FirstSportz говорит, что чистый капитал Джорджины составляет 12 млн долларов. Она заработала эти деньги, работая моделью и продвигая собственные линейки одежды и парфюмерии. В 2019-м она создала собственный бренд, под которым открывала отели, фитнес-залы и бутики. Изначально дело было только в Мадриде. Сейчас бизнес Джорджины охватывает Испанию (3 города), Португалию, Италию и Саудовскую Аравию.

    • Рекламный пост в ее соцсетях стоит от 100 тысяч долларов.

    • Джорджина говорила, что на собственные деньги (то есть те, которые она заработала) купила Bugatti Veyron, Ferrari TDF, GLE 450 AMG. Плюс у нее есть коллекция часов ручной работы, общая стоимость которой составляет 7-10 млн долларов.

    После этой информации сразу вспоминается ее фраза из фильма «Я – Джорджина»: «Когда я была молодой, то жила в бедности. Теперь могу позволить себе вообще все».

    Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press

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    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
    Комментарии12
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      Рейтинг: +33

      Mavlu 3 ноября, 16:43

      Красивая женщина...

      1
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      Рейтинг: +70

      googlechromovvkontakte 2 ноября, 19:29

      Молодец чо.

      0
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      Рейтинг: +1307

      SuperNils 2 ноября, 16:43

      Шкура какая-то. У меня на районе и то девки красивее.

      2
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      Рейтинг: +12629

      BRO_football 2 ноября, 15:43

      Неправильный заголовок. Зарабатывает здесь только Роналду, а девушка только тратит. То, что Роналду даёт ей денег на карманные расходы вовсе не означает, что она эти деньги заработала.
      Да, написали, что она зарабатывает сама. Но не будь она девушкой Роналду, то и такого заработка не было.
      Интервью у неё берут, только потому что она девушка Роналду. Она успешная модель и бизнес её процветает, только потому что она девушка Роналду. Рекламу у неё покупают, только потому что она девушка Роналду. Фильм сняли про неё, только потому что она девушка Роналду.

      5
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      Рейтинг: +83

      НедраЧили > BRO_football 2 ноября, 18:40

      согласен! Даже если бы я был садовником в доме у Роналду, я бы уже смог зарабатывать на этом деньги.

      1
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      Рейтинг: +274

      ALEXMAN888 > BRO_football 3 ноября, 11:19

      А, ещё она девушка Роналду!

      0
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      Рейтинг: +274

      ALEXMAN888 > BRO_football 3 ноября, 11:19

      А, ещё она девушка Роналду!

      0
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      Рейтинг: +2602

      Чермындыр 2 ноября, 14:51

      Весь ее успех основан только на CR7. На след день после их расставания о ней все забудут

      1
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      Рейтинг: +31800

      JTherry 2 ноября, 11:53

      "Когда я была молодой, то жила в бедности..."
      ...теперь постарела, стала безумно богатой "девушкой Роналду"...)

      2
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      Рейтинг: +1735

      Taps 2 ноября, 11:34

      Это девушка ?
      Биоробот для секса ...

      3
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      Рейтинг: +282

      Dos_Santos > Taps 3 ноября, 14:03

      "Мясо для е8ли" Адам Смешер (c)

      0
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      Рейтинг: +6506

      Питерский князь 2 ноября, 11:20

      Пипец, маникен.
      Исскусственная баба.

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