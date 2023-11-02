Сколько денег зарабатывает девушка Роналду – она живет в невероятной роскоши

Давайте зафиксируем важное (и очевидное): Криштиану Роналду – неприлично богатый человек. Яхты, шикарные виллы-дворцы, дорогие машины (точнее, очень-очень-очень дорогие машины) – неизменные атрибуты его жизни. В такой же роскоши живет и его девушка Джорджина Родригес: она участвует в показах модных домов, одевается в брендовых магазинах и периодически позволяет себе слетать на частном джете на шоппинг, например, в Монако или Милан.

По некоторым данным, каждый месяц Роналду выделяет ей от 50 до 100 тысяч евро на карманные расходы. Сумма, конечно, большая, но Джорджина зарабатывает сама. И очень много:

• Одно ее интервью стоит 10 тысяч евро. Сумма может быть больше в зависимости от длительности интервью и его вида (на камеру разговор точно будет дороже). Итальянские медиа писали, что Netflix заплатил Джорджине более 500 тысяч евро за съемку документального сериала о ней же.

• FirstSportz говорит, что чистый капитал Джорджины составляет 12 млн долларов. Она заработала эти деньги, работая моделью и продвигая собственные линейки одежды и парфюмерии. В 2019-м она создала собственный бренд, под которым открывала отели, фитнес-залы и бутики. Изначально дело было только в Мадриде. Сейчас бизнес Джорджины охватывает Испанию (3 города), Португалию, Италию и Саудовскую Аравию.

• Рекламный пост в ее соцсетях стоит от 100 тысяч долларов.

• Джорджина говорила, что на собственные деньги (то есть те, которые она заработала) купила Bugatti Veyron, Ferrari TDF, GLE 450 AMG. Плюс у нее есть коллекция часов ручной работы, общая стоимость которой составляет 7-10 млн долларов.

После этой информации сразу вспоминается ее фраза из фильма «Я – Джорджина»: «Когда я была молодой, то жила в бедности. Теперь могу позволить себе вообще все».

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press

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