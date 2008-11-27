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    Три игрока, которые практически переехали в чемпионат России: среди них был и Роналду

    4 декабря, 18:00
    Никогда не угадаете, за какой клуб он мог выступать

    Было время, когда российские футбольные клубы тратили десятки миллионов евро на именитых новичков. В нашем чемпионате выступали Самуэль Это'о, Роберто Карлос, Халк, Кевин Кураньи и другие статусные легионеры. Нередко бывало и так, что клубы РПЛ интересовались кем-то из молодых талантов, но в итоге сделки по какой-то причине срывались. Вашему вниманию – три истории о звездах, которых едва не занесло в Россию.

    Криштиану Роналду (из «Манчестер Юнайтед» в московское «Динамо»)

    О том, что португальский нападающий мог перейти в «Динамо», рассказывал Алексей Федорычев. Бизнесмен, владевший в то время московским клубом, тратил огромные суммы на иностранных футболистов, в первую очередь – на португальцев. В интервью «Спорт-Экспресс» Федорычев разоткровенничался: «Криштиану Роналду? Да, интересовались, – говорил он. - В тот момент у него было непростое положение в Манчестере из-за одного инцидента. Настроение у парня было скверное, он хотел оттуда уехать. Вот и возникла такая идея, которую я закинул агенту Жорже Мендешу».

    Тогда, в 2005 году, Криштиану стал участником скандала – некая француженка обвинила его в изнасиловании. По еe словам, всe случилось в одном из отелей Лондона. Португалец в итоге избежал уголовного преследования из-за недостаточного количества улик. Но вполне возможно, что на фоне этой неприятной истории игрок мог принять неожиданное и даже импульсивное решение и сменить английскую Премьер-лигу на российскую. Но – не сложилось, рассказал Федорычев.

    Роберт Левандовски (из «Леха» в ЦСКА)

    В ноябре 2008 года Левандовски приехал в Москву на игру Кубка УЕФА с ЦСКА. Его команда, «Лех», тогда уступила 1:2, а сам форвард ушел с поля без гола. После игры журналисты спросили игрока, хотел бы он перейти в московский клуб? Левандовски ответил, что был бы не прочь попробовать себя в российской команде и готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

    Бывший скаут ЦСКА Сергей Шестаков много лет спустя подтвердил телеканалу «Матч ТВ», что клуб действительно интересовался Левандовски и мог приобрести его не замену Вагнеру Лаву. Но поляк тогда москвичей не впечатлил, и трансфер будущей звезды «Баварии» в ЦСКА так и не состоялся.

    Мохамед Салах (из «Базеля» в «Спартак»)

    О том, что будущий лидер атак «Ливерпуля» мог перейти в «Спартак», рассказывал бывший скаут московского клуба Александр Аверьянов. По его словам, клуб рассматривал возможность выкупить форварда у швейцарцев, но селекционный отдел «Спартака» в этой ситуации «недоработал». Фото Салаха еще долго висело в кабинете Аверьянова, рядом с портретами других игроков, которых клуб упустил – Рияда Мареза, Юссуфа Поульсена и Анхеля Корреа.

    Фото: Alexander Chernykh, Felipe Trueba/Global Look Press

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    Рейтинг: 2.6 Голосов: 5
    Комментарии12
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      Рейтинг: +901

      loko-the_best 5 декабря, 11:22

      Ну Палыч Неймара хотел купить, не дали)

      0
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      Рейтинг: +317

      svetekanet 5 декабря, 11:08

      Некоторые примеры по принципу "Месси как-то сказал что Шинник - хороший клуб. А это значит, то с большой долей вероятности он мог там оказаться..."

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      Рейтинг: +763

      111ax 5 декабря, 09:53

      хорошо, что не перешли, не стали бы звездами, да и сломаться еще могли конкретно

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      Рейтинг: +3810

      alefreddy 5 декабря, 09:50

      прокакали ради многих посредственных игроков

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      Рейтинг: +3669

      Axe111 5 декабря, 06:42

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      Рейтинг: +4840

      Snek 5 декабря, 00:38

      По поводу "практически". Я бы мог играть практически как Месси, просто я не играл. Как бы примерно так же они "практически" перешли.

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      Рейтинг: +4840

      Snek 5 декабря, 00:36

      Написал, что историй 5, а их 3.
      Ну и самое главное, если бы они все перешли в РПЛ, вряд ли бы они стали тем, кем стали.
      Особенно это касается главного российского кладбища талантов - Спартака.

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      Рейтинг: +82

      Mefestion 4 декабря, 23:30

      Заголовок ПРАКТИЧЕСКИ ПЕРЕШЛИ очень соответствует описанию! "Молодец" автор

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      Рейтинг: +1543

      Sedoi_Goblin 4 декабря, 21:16

      Абалдеть... Думал, скунс..)))

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      Рейтинг: +1010

      bratskij 4 декабря, 20:00

      Какую то фантастику прочитал ... очень интересно.

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      Рейтинг: +2859

      serglider > bratskij 5 декабря, 00:28

      Даже читать не стал эту портянку))) Не удивлюсь, если лет через пять напишут, что Мбаппе и Мессии в 2023 году чуть не "сосватали" в какую-нибудь московскую помойку)))

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      Рейтинг: +6953

      fakeid > serglider 5 декабря, 02:00

      ну про салаха, вроде, правда. он же на просмотр в тарасофку приезжал, а тамошние дебилы его забраковали и отправили назад)

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