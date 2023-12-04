Три игрока, которые практически переехали в чемпионат России: среди них был и Роналду

Было время, когда российские футбольные клубы тратили десятки миллионов евро на именитых новичков. В нашем чемпионате выступали Самуэль Это'о, Роберто Карлос, Халк, Кевин Кураньи и другие статусные легионеры. Нередко бывало и так, что клубы РПЛ интересовались кем-то из молодых талантов, но в итоге сделки по какой-то причине срывались. Вашему вниманию – три истории о звездах, которых едва не занесло в Россию.

Криштиану Роналду (из «Манчестер Юнайтед» в московское «Динамо»)

О том, что португальский нападающий мог перейти в «Динамо», рассказывал Алексей Федорычев. Бизнесмен, владевший в то время московским клубом, тратил огромные суммы на иностранных футболистов, в первую очередь – на португальцев. В интервью «Спорт-Экспресс» Федорычев разоткровенничался: «Криштиану Роналду? Да, интересовались, – говорил он. - В тот момент у него было непростое положение в Манчестере из-за одного инцидента. Настроение у парня было скверное, он хотел оттуда уехать. Вот и возникла такая идея, которую я закинул агенту Жорже Мендешу».

Тогда, в 2005 году, Криштиану стал участником скандала – некая француженка обвинила его в изнасиловании. По еe словам, всe случилось в одном из отелей Лондона. Португалец в итоге избежал уголовного преследования из-за недостаточного количества улик. Но вполне возможно, что на фоне этой неприятной истории игрок мог принять неожиданное и даже импульсивное решение и сменить английскую Премьер-лигу на российскую. Но – не сложилось, рассказал Федорычев.

Роберт Левандовски (из «Леха» в ЦСКА)

В ноябре 2008 года Левандовски приехал в Москву на игру Кубка УЕФА с ЦСКА. Его команда, «Лех», тогда уступила 1:2, а сам форвард ушел с поля без гола. После игры журналисты спросили игрока, хотел бы он перейти в московский клуб? Левандовски ответил, что был бы не прочь попробовать себя в российской команде и готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

Бывший скаут ЦСКА Сергей Шестаков много лет спустя подтвердил телеканалу «Матч ТВ», что клуб действительно интересовался Левандовски и мог приобрести его не замену Вагнеру Лаву. Но поляк тогда москвичей не впечатлил, и трансфер будущей звезды «Баварии» в ЦСКА так и не состоялся.

Мохамед Салах (из «Базеля» в «Спартак»)

О том, что будущий лидер атак «Ливерпуля» мог перейти в «Спартак», рассказывал бывший скаут московского клуба Александр Аверьянов. По его словам, клуб рассматривал возможность выкупить форварда у швейцарцев, но селекционный отдел «Спартака» в этой ситуации «недоработал». Фото Салаха еще долго висело в кабинете Аверьянова, рядом с портретами других игроков, которых клуб упустил – Рияда Мареза, Юссуфа Поульсена и Анхеля Корреа.

Фото: Alexander Chernykh, Felipe Trueba/Global Look Press

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