Килиан Мбаппе переезжает... в Берлин! Но есть один нюанс

Фанаты из Мадрида напряглись.

Болельщики «Реала» сейчас активно мониторят новостные ленты. Вот-вот появится официальное подтверждение перехода Килиана Мбаппе в мадридскую команду. По данным многочисленных инсайдеров, он уже подписал контракт с клубом. Сам француз слухи о «Реале» комментирует неохотно. Форвард объявил лишь о том, что точно покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона.

Сейчас Мбаппе готовится к чемпионату Европы, а в свободное время посещает различные мероприятия. Накануне, например, вместе с семьей приехал в парижский филиал музея мадам Тюссо. Там публике впервые показали восковую копию нападающего. Килиан остался доволен результатом работы мастеров. Игрок участвовал в создании фигуры – четыре часа позировал на фотосессии, которую провели работники музея. Специалисты подробно изучили особенности телосложения футболиста и в точности скопировали черты его лица. В итоге восковой Мбаппе получился точь-в-точь как настоящий, даже лучше. «Он больший Килиан, чем я!», – воскликнул игрок, впервые взглянув на своего «брата-близнеца». Нападающий отметил лишь одно отличие: у оригинального Мбаппе есть мешки под глазами, а у воскового – не наблюдается.

Сейчас фигура выставлена в Париже, но вскоре отправится в столицу Германии. Копию игрока создали специально для берлинского филиала музея. Там восковой форвард будет располагаться на постоянной основе. Вопрос лишь в том, куда после окончания Евро-2024 поедет настоящий Килиан Мбаппе. По всей видимости, скоро он будет покорять испанскую Ла Лигу.

Фото: madametussauds.com, Panoramic / Global look press