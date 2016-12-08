Невероятная статистика Марко Ройса в играх с «Реалом»! Это точно вас удивит

Забивает мадридцам чаще, чем любому другому клубу в ЛЧ.

Уже сегодня вечером Марко Ройс проведет прощальный матч за «Боруссию». В Дортмунде игрок провел 12 отличных сезонов. Марко долгие годы был лидером своей команды и настоящим образцом клубной преданности. И вот теперь пришло время перемен. Напоследок Ройс может пополнить свою коллекцию титулов самым ценным. «Боруссия» постарается остановить королей Лиги чемпионов – «Реал». Мадридцы выигрывали главный евротрофей чаще, чем любой другой клуб – 14 раз. На этот раз команда Карло Анчелотти выглядит явным фаворитом финала. Но, как мы понимаем, в одном отдельно взятом матче произойти может все, что угодно. К тому же у Дортмунда есть капитан Ройс, который отлично знает, как забивать мадридцам.

«Реал» вообще – любимый «клиент» немецкого полузащитника в Лиге чемпионов. Мы изучили статистику футболиста и выяснили, что именно мадридцам он забивал чаще, чем любому другому клубу в этом турнире. Всего за долгие годы Марко провел в ЛЧ 71 матч, забил 24 гола и сделал 20 результативных передач. «Реалу» хавбек «отгрузил» 4 гола, а еще дважды ассистировал партнерам в играх с самым титулованным клубом Европы. Впервые Ройс забил Мадриду в 2012-м. Юный хавбек поразил ворота соперника в матче групповой стадии. Тогда в Испании команды сыграли вничью – 2:2. В том самом розыгрыше ЛЧ «Боруссия» выбила «Реал» в полуфинале (Ройс сделал две голевые передачи в домашнем матче), а потом в финале уступила «Баварии».

Десять лет назад – в четвертьфинале 2014-го года – Ройс вновь напомнил «Реалу» о себе. Тогда полузащитник отметился дублем в ответной встрече, но по сумме двух матчей дальше прошел испанский клуб.

Еще один гол случился в декабре 2016-го. Марко забил «Реалу» в матче групповой стадии. Команды тогда сыграли вничью в Мадриде – вновь 2:2. Интересно, что Дортмунд в итоге опередил мадридцев, заняв первое место в квартете, а «Реал» финишировал вторым. В плей-офф «шмели» вылетели на стадии четвертьфинала от «Монако», а короли Лиги чемпионов добрались до финала, где крупно обыграли «Ювентус» – 4:1.

Всего в Лиге чемпионов Ройс поражал ворота пятнадцати клубов. Забивал в том числе и «Зениту» (гол и две результативные передачи в 2014-м).

Но именно с «Реалом» у Марко всегда получаются самые удачные лигочемпионские матчи. Как будет сегодня? Узнаем совсем скоро.

Фото: imago sportfotodienst, Friso Gentsch, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov / Global look press