Месси против Роналду: помните их первый матч? Криштиану тогда не реализовал пенальти

Начало великого противостояния.

1 февраля этого года Лионель Месси и Криштиану Роналду должны были провести очередной, 38-й матч друг против друга. Не сложилось. «Аль-Наср» в Эр-Рияде принимал «Интер Майами». Роналду из-за травмы так не появился на поле. Месси почти весь матч провел на скамейке запасных. Вышел лишь на 83 минуте. Саудовский клуб даже без Криштиану разбил соперника 6:0. Увидит ли футбольный мир новый раунд противостояния двух великих игроков? Или статистика их матчей так и остановится на отметке «37»?

Победы в этих встречах чаще всего праздновали команды, за которые играл Месси. Аргентинец обыгрывал принципиального соперника 17 раз. Роналду побеждал в 11 матчах. Еще 9 игр завершились вничью. Впервые Месси и Роналду встретились на футбольном поле 23 апреля 2008 года. Криштиану тогда было 23 года, Лионелю – 20-ть. «Барселона», за которую выступал аргентинец, принимала «Манчестер Юнайтед» с португальцем в составе. Это был первый полуфинал Лиги чемпионов.

И Роналду, и Месси вышли на поле с первых минут. Гости активнее начали встречу. На 2-й минуте Криштиану мощно пробил с дальней дистанции – выше ворот. Уже в следующей атаке португалец попытался забить ударом головой – после розыгрыша углового защитник «Барсы» Габриэль Милито остановил мяч рукой. Арбитр назначил пенальти. Разумеется, к точке подошел сам Роналду. Трибуны «поприветствовали» Криштиану оглушительным свистом. Голкипер каталонцев Виктор Вальдес не угадал направление удара – прыгнул в правый от себя угол. Но лидер «МЮ» пробил мимо.

На 12-й минуте мог забить Месси. Лео получил пас в штрафной от Самюэля Это'О и был готов пробить, но железный Пол Скоулз сыграл на опережение. Хавбек «Юнайтед» проводил тогда сотый матч в Лиге чемпионов.

Следующий ход сделал Роналду. И вновь ударом со стандарта. Он пробил по воротам Вальдеса метров с тридцати. Мяч задел стенку и пролетел мимо створа – угловой. На исходе первого получаса игры Криштиану попытался заработать еще один пенальти. Но результата не добился. Форвард продрался мимо Милито и Маркеса и рухнул в штрафной. Арбитр решил, что в этом эпизоде все было в рамках правил.

Почти перед самым перерывом Роналду прорвался по левому флангу и получил по ногам от Маркеса метрах в 25-ти от ворот «Барселоны». Защитник заработал желтую карточку. Португалец исполнил опасный штрафной, но пробил неудачно. Первый тайм завершился вничью – 0:0.

Франк Райкард, тренировавший тогда каталонскую команду, заменил Месси на 62-й минуте. Аргентинец не был в оптимальном состоянии – он только-только восстановился после травмы. Вместо Лео на поле вышел Боян Кркич, считавшийся тогда едва ли не самым перспективным нападающим планеты.

«Барселона» почти безраздельно владела мячом, но придумать что-то в атаке у игроков команды не получалось. Трибуны «Камп Ноу» гнали своих любимцев вперед. В концовке матча Райкард выпустил на поле Тьерри Анри. Француз несколько раз угрожал воротам «Манчестер Юнайтед», но забить так и не сумел. Финальный свисток арбитра Массимо Бузакки зафиксировал нулевую ничью.

Шесть дней спустя команды встретились вновь – на этот раз в Манчестере. «МЮ» победил 1:0. Единственный гол забил Пол Скоулс. Английский клуб вышел в финал Лиги чемпионов. Дальше был решающий матч турнира в Москве – против «Челси». Команда сэра Алекса Фергюсона победила в серии пенальти и завоевала трофей.

По итогам 2008 года Роналду получил свой первый «Золотой мяч». В итоговом голосовании он значительно опередил Месси, занявшего второе место.

В 2009-м Криштиану перешел в мадридский «Реал», и его соперничество с Месси заиграло новыми красками.

Фото: via www.imago-images.de, imago sportfotodienst, Daniil Ivanov / Global look press