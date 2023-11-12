Месси сыграет в турнире, который не проводился 25 лет – там сразу же встретится с бывшим игроком «Реала»

Лионель Месси в «Интере» 4 месяца. Главные события за этот период:

Сыграл 14 матчей: забил 11 голов и сделал 5 ассистов;

Выиграл Кубок лиг;

Не попал в плей-офф МЛС;

Выиграл восьмой «Золотой мяч» и показал его фанатам «Интера»;

Вероятно, скоро поприветствует давнего друга – Луиса Суареса.

А сейчас медиа пишут, что у Лионеля Месси появится шанс сыграть в еще одном новом для себя турнире. Отличительный факт – последний раз этот турнир проводился в 1998 году. Он называется Межамериканским Кубком. Раньше в нем играли победители Кубка Либертадорес и Кубка Чемпионов КОНКАКАФ. Кубок был прекращен, потому что обладатели КЧ КОНКАКАФ стали играть в КОНМЕБОЛ.

С 1968-го Межамериканский Кубок проводился 18 раз. Топ-3 лидеров по числу побед:

«Индепендьенте» – 3;

«Насьональ» – 2;

«Америка» – 2;

«Атлетико Насьональ» – 2.

Американская команда выигрывала Кубок один раз – «Ди Си Юнайтед» в 1998-м. AS пишет, что с 2024-го будет расширенная версия, в которой сыграют победители-2023 от Южноамериканского кубка (колумбийский «ЛДУ Кито»), обладатель Кубка лиг («Интер Майами»), Кубка Либертадорес («Флуминенсе») и Лиги чемпионов КОНКАКАФ (мексиканский «Леон»). По некоторым данным, «Интеру» достанется «Флуминенсе»: случится маленькое Класико – Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и, возможно, Луис Суарес вновь встретятся с Марсело.

Фото: XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press

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