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    • Месси сыграет в турнире, который не проводился 25 лет – там сразу же встретится с бывшим игроком «Реала»
    Бомбалейла Все блоги -

    Месси сыграет в турнире, который не проводился 25 лет – там сразу же встретится с бывшим игроком «Реала»

    12 ноября, 14:20
    Американская команда выигрывала в нем лишь раз.

    Лионель Месси в «Интере» 4 месяца. Главные события за этот период:

    • Сыграл 14 матчей: забил 11 голов и сделал 5 ассистов;
    • Выиграл Кубок лиг;
    • Не попал в плей-офф МЛС;
    • Выиграл восьмой «Золотой мяч» и показал его фанатам «Интера»;
    • Вероятно, скоро поприветствует давнего друга – Луиса Суареса.

    А сейчас медиа пишут, что у Лионеля Месси появится шанс сыграть в еще одном новом для себя турнире. Отличительный факт – последний раз этот турнир проводился в 1998 году. Он называется Межамериканским Кубком. Раньше в нем играли победители Кубка Либертадорес и Кубка Чемпионов КОНКАКАФ. Кубок был прекращен, потому что обладатели КЧ КОНКАКАФ стали играть в КОНМЕБОЛ.

    С 1968-го Межамериканский Кубок проводился 18 раз. Топ-3 лидеров по числу побед:

    • «Индепендьенте» – 3;
    • «Насьональ» – 2;
    • «Америка» – 2;
    • «Атлетико Насьональ» – 2.

    Американская команда выигрывала Кубок один раз – «Ди Си Юнайтед» в 1998-м. AS пишет, что с 2024-го будет расширенная версия, в которой сыграют победители-2023 от Южноамериканского кубка (колумбийский «ЛДУ Кито»), обладатель Кубка лиг («Интер Майами»), Кубка Либертадорес («Флуминенсе») и Лиги чемпионов КОНКАКАФ (мексиканский «Леон»). По некоторым данным, «Интеру» достанется «Флуминенсе»: случится маленькое Класико – Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и, возможно, Луис Суарес вновь встретятся с Марсело.

    Фото: XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press

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    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      ALEXMAN888 20 часов назад

      Не, счас уже нужно до 10-ти... Как играй..., не играй....., но Месси

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      Рейтинг: +514

      Alejandrrro 23 часа назад

      Это заявочка на 9-й ЗМ

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