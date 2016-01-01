Худшие трансферы в истории футбола: невероятные ошибки «Барсы», «Реала» и других топ-клубов

Как же много денег они потратили.

Футбол – большой бизнес, который ежегодно становится свидетелем огромного числа трансферов. Многие перешедшие из клуба в клуб игроки становятся крепким усилением. Но многие проваливаются. Это происходит и с теми, которые перешли за большие деньги.

Представляем топ-5 худших трансферов в истории футбол – в этой выборке мы ориентируемся на рейтинг англоязычного сайта Goal.

5. Ромелу Лукаку, «Интер» – «Челси», 113 млн евро, 2021 год

Когда у «Интера» после долгожданного скудетто начались финансовые трудности, Ромелу Лукаку, проведший классный сезон-2021/22, стал одним из кандидатов на выход. Покупатель быстро нашелся – «Челси». К тому же сам Лукаку говорил, как сильно он хотел перейти в «клуб своего детства».

Спустя полгода Лукаку публично раскаялся в своем выборе. Он начал говорить о желании вернуться в «Интер» и поссорился с Томасом Тухелем и фанатами.

4. Поль Погба, «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед», 105 млн евро, 2016 год

В 2016-м Поль Погба достиг абсолютного величия в «Юве»: показывал невероятную статистику на поле и был крайне эффективен в игре. Когда Погба получил оффер от родного «МЮ», то просто пошел к боссам «Юве». Те в ответ спокойно отпустили звезду и получили большие деньги.

Погба не вписался в этот «Манчестер Юнайтед» и стал локальным представителем постфергюсоновского кризиса. Погба психовал, ошибался, ломался – так потерял доверие фанов «МЮ». Обратно в «Юве» он уже вернулся не в праймовой форме и за 0 евро. Невероятные вложения «Юнайтед» не окупились совсем.

3. Коутиньо, «Ливерпуль» – «Барселона», 135 млн евро, 2018 год

Один из самых ярких представителей организационного кризиса «Барсы» – «Ливерпуль», выкачавший из «Барсы» тонну денег, сможет писать статью под названием «Как правильно совершать невероятные трансферы».

Коутиньо не заиграл в «Барсе», зато выиграл в ЛЧ в составе «Баварии», куда уехал в аренду. В последнее время перед полноценным уходом из «Барселоны» он совсем растерял форму. В итоге он отправился в «Астон Виллу». Оттуда – в Катар.

2. Эден Азар, «Челси» – «Реал», 115 млн евро, 2019 год

Детали сделки «Реала» и «Челси» по Азару:

Лондонцы получили 115 млн;

«Мадрид» – вроде бы праймового парня, который рассматривался как замена Криштиану Роналду.

В итоге Азар провел за 4 года в «Реале» всего 76 матчей, забил лишь 7 голов и провел ровно 500 дней в больнице. А еще Азар стабильно получал предъявы за лишний вес, но так и не придумал, как от него избавиться.

В итоге Азар и «Реал» расторгли контракт этим летом. В октябре 32-летний Эден объявил о завершении карьеры.

1. Усман Дембеле, «Боруссия» Д – «Барселона», 135 млн евро, 2017

Очень странное послевкусие от этого перехода. С одной стороны, Дембеле провел 185 матчей за «Барсу» и забил за нее 40 голов, выиграл три чемпионских титула, по 2 Кубка и Суперкубка страны. С другой стороны, от него ждали большее: он получал слишком большую зарплату, часто получал претензии из-за неправильного настроя и много ломался.

Летом «Барселона» продала Дембеле в «ПСЖ» за 50 млн евро. В кулуарах говорят, что в «Барсе» все были довольны этой сделкой.

Фото: XinHua, AFLO/Global Look Press