Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
5
8
13
6
3
1
2
9
7
2
10
6
1
2
3
3
7
-4
5
6
1
2
3
4
10
-6
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
20
5
15
18
6
3
1
2
9
11
-2
10
6
2
1
3
11
13
-2
7
6
0
0
6
8
19
-11
0
Группа C
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
21
8
13
15
6
4
0
2
11
10
1
12
6
2
0
4
7
13
-6
6
6
1
0
5
8
16
-8
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
7
6
14
6
3
3
0
18
9
9
12
6
1
1
4
7
14
-7
4
6
1
0
5
6
14
-8
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
12
9
3
12
6
3
2
1
6
3
3
11
6
1
3
2
8
7
1
6
6
1
1
4
5
12
-7
4
Группа F
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
7
4
3
11
6
2
3
1
5
4
1
9
6
2
2
2
7
5
2
8
6
1
1
4
6
12
-6
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
10
4
13
6
4
1
1
14
5
9
13
6
2
0
4
6
11
-5
6
6
1
0
5
7
15
-8
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
7
5
13
6
3
2
1
14
8
6
11
6
2
0
4
10
12
-2
6
6
1
1
4
10
19
-9
4
Группа I
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
14
5
9
13
6
3
2
1
6
7
-1
11
6
2
0
4
9
11
-2
6
5
0
1
4
4
10
-6
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
5
10
13
6
4
0
2
8
5
3
12
6
3
1
2
11
12
-1
10
6
0
0
6
7
19
-12
0
Группа K
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
9
1
8
14
6
3
1
2
7
6
1
10
6
1
2
3
4
8
-4
5
6
0
3
3
3
8
-5
3
Группа L
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
2
15
16
6
3
2
1
9
4
5
11
6
2
1
3
4
13
-9
7
6
0
0
6
4
15
-11
0
Команда
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
1
7
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
2
1
1
3
-2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
7
7
0
4
3
0
0
3
4
9
-5
0
Группа 2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
14
3
11
9
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
0
2
4
6
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
3
7
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 5
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
3
9
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
5
2
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
5
9
-4
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
Группа 8
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
2
2
0
0
9
3
6
6
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
1
2
4
7
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа 10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
0
1
-1
2
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
0
0
3
2
8
-6
0
Команда
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
0
3
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
0
3
4
10
-6
0
Группа 2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
5
2
6
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
0
3
4
10
-6
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
2
0
8
6
2
5
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
3
9
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
0
1
2
2
7
-5
1
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 5
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
7
-1
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
9
4
5
6
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
1
2
5
10
-5
1
Группа 8
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
1
1
3
6
-3
4
3
1
0
2
6
8
-2
3
2
0
0
2
0
3
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
0
3
4
11
-7
0
Группа 10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
1
2
3
7
-4
1
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
11
-8
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире