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27.11.2016 13:45Заключительный тур ФНЛ перед зимними каникулами получился ярким. О едва не упустившем победу «Тосно», прощании «Луча» с Передней и конфликте Газзаева с болельщиками – в обзоре 24 тура от «Бомбардира».1
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19.11.2016 21:55Игроки «Луча-Энергии» вышли на игру ФНЛ с 20-минутным опозданием. Кураньи посетил фанатскую трибуну «Динамо». «Томь» может бойкотировать матч против «Крыльев». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
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14.11.2016 12:00О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».1
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03.10.2016 11:15Обвинения Тихонова в адрес арбитра и краснодарских агрономов, подарок игрокам «Динамо» от Уилкшира, готовящаяся отставка в «Сибири» и ссора в раздевалке «Зенита-2» – в обзоре 15-го тура ФНЛ от «Бомбардира».3
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02.10.2016 10:10«Водитель автобуса отказывался нас возить, тренеры бастовали». Когда снова кончатся деньги у «Луча-Энергии»?На прошлой неделе «Луч-Энергия» был опять близок к исчезновению. Сотрудники не получали зарплату почти полгода. Иван Адаменко поговорил с вратарем команды Ильей Гавриловым о том, как игроки готовились сорвать матч со «Спартаком-2» и грустном будущем.2