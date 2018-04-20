Почему фанаты «Луча» так ненавидят Григоряна

Бросить в тренера живого петуха − такое мы видим впервые.

Как все начиналось?

У Александра Григоряна очень лихая карьера. Следите за руками.

Он начинал в женском футболе, затем, достигнув там определенного потолка, пошел на повышение в ФНЛ. В 2011-2012 годах Григорян тренировал хабаровский «СКА-Энергию» (сейчас «СКА-Хабаровск»). Команда выступала неудачно, а сам коуч поссорился со всеми: начиная от игроков и заканчивая руководством клуба. Транзитом через «Машук» в 2013-м он попадает во Владивосток – в «Луч-Энергию». И выходит в полуфинал Кубка России.

В 2014-м Григорян требует улучшенных условий личного контракта, получает их, а через неделю заявляет о том, что команда испытывает финансовые сложности. Тренер уходит в «Тосно», который тогда претендовал на повышение в классе, нарушив обещание руководству доработать во Владивостоке сезон-2014/15.

Далее − еще интереснее. Григорян покидает «Тосно» спустя два месяца после неудачно проведенного Кубка ФНЛ и просится обратно в «Луч-Энергию». В клубе уже сменилось руководство, а новым тренером стал Олег Веретенников. Григорян пропустил остаток сезона, подрабатывая в тренерском штабе «Пахтакора» и вернулся в Хабаровск. Там он тренирует еще полгода: команда при нем идет в лидирующей группе, но Григорян внезапно уходит спасать «Анжи» от вылета в РФПЛ.

От вылета команду он спас, зато новый сезон начал очень слабо. Григорян сам подал в отставку и ушел в новый проект – «Арарат». Спустя два месяца его увольняют и оттуда, а зимой он неожиданно возвращается в «Луч-Энергию».

В чем претензии фанатов?

Есть минимум три вещи.



Фанаты «Луча» не любят Григоряна за беспринципность. «Восьмой сектор» (фан-сектор владивостокской команды) уверен: Григорян в 2015 году не сдержал обещание и сбежал в «Тосно».

Другой момент – его карьера в Хабаровске. Григорян дважды приезжал в «СКА-Хабаровск», второй раз – уже после того, как провел сезон в «Луче». Владивостокские фанаты относятся к работе у важных соперников по Дальнему Востоку отрицательно − как, кстати, и сами хабаровские. Уже когда Григорян тренировал «Арарат», его команда встречалась в Кубке России со «СКА». Тогда дальневосточные фанаты посвятили бывшему тренеру несколько оскорбительных кричалок.

Еще одна история, которая осталась непонятной для фанатов «Луча» − отставка тренера Жолта Хорняка посреди этого сезона. Словак полюбился местной публике, хотя на момент расторжения контракта желто-синие занимали всего 15-е место (сейчас команда 14-й). Пусть Хорняк и жаловался на бедственное положение клуба («У «Луча» даже нет денег, чтобы купить чай»), он все равно держал удар. Официальная формулировка звучит как «расторжение контракта по обоюдному согласию», но «Восьмой сектор» полагает, что в этой истории не все чисто, и в ней как-то замешан Григорян.

Как развивается конфликт?

Фанаты с первых же весенних матчей начали скандировать неодобрительные лозунги в адрес старого-нового тренера, но в ответ наткнулись на эмоциональность Григоряна. После матча с «Оренбургом», когда «Луч» вырвал победу на последних минутах, тренер подошел прямо во время встречи к сектору фанатов и начал показывать неприличные жесты.

Затем начались выступления через прессу: «Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их «петушарами»? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес «деструктив» в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу».

Григорян стал высказывать предположения, что это спланированные акции и его целенаправленная травля. Речевки преследуют тренера не только на домашних, но и на гостевых встречах. На его телефон регулярно приходят сообщения с угрозами: «Сначала я думал, что все это недоразумение. Но потом, когда увидел, как в масштабах всей страны, так сказать, перемещаются эти люди из Владивостока, я понял, что все проплачивается. Вы же представляете, сколько стоят билеты из Владивостока туда-сюда? Кто-то это преднамеренно делает? Возможно. Кто именно? Я не знаю, мне трудно сказать. Тут два варианта: либо лично мои враги, которых я на Дальнем Востоке приобрел, либо через меня пытаются повлиять на новое руководство, потому что в «Луч-Энергию» планировались прийти другие руководители. Возможно, все вместе».

Апогей конфликта − случай на недавнем матче «Факел» − «Луч-Энергия». Болельщик гостей пробрался на центральную трибуну и кинул в сторону Александра живого петуха. КДК уже разбирается с ситуацией, а Григорян надеется, что болельщика посадят на 15 суток. Life.ru общался с фанатами, которые готовили ту акцию. Они сказали, что купили петуха за 500 рублей, спокойно пронесли его под курткой на трибуны и бросили в сторону скамеек по согласованию: «Петух вообще адекватный попался — в отличие от тренера. Его когда выбросили, он просто встал на то место, где Григорян до этого ходил. Просто стоял, смотрел игру».

Конфликт пытаются уладить. Тренер молодежной команды «Луча» и легенда дальневосточного футбола Александр Тихоновецкий обратился к фанатам: «Хочу сказать всем болельщикам «Луча-Энергии»: прекращайте это все, потому что это негативно влияет на команду. Это огромный минус нашим болельщикам, у нас и так сейчас мало зрителей. Команда сейчас в такой ситуации нуждается в сплоченности и большой поддержке, а с таким поведением и речевками вы делаете только хуже всем».

Что будет дальше?

Вероятно, на этом баттл между тренером и фанатами не закончится. Один из участников «Восьмого сектора» Артур ответил «Бомбардиру» за всех фанатов:

«Акции, вопреки устойчивому мнению главного тренера, никем не спонсируются и никем не планируются. Все происходит очень спонтанно.

Обычные болельщики по-разному относятся к ситуации. Некоторым важен результат здесь и сейчас, для них мы − зло, которое мешает занять «Лучу» не 15-е, а 13-е место в первенстве ФНЛ-2017/2018. Но большая часть тех, кто подходит к нам, − это люди, поддерживающие нашу позицию и желающие, как и мы, постепенного и всестороннего развития команды и клуба, а не решения задач на остаток сезона.

Наша цель только одна: Александра Витальевича Григоряна не должно быть в «Луче».

UPD. 20 апреля «Луч» объявил о прекращении работы с Григоряном. Официальная причина − неудовлетворительные результаты (команда набрала восемь очков в восьми матчах и вылетела из Кубка России). «Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате», – добавил также член правления клуба Дмитрий Друян.

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