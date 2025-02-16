Названа сумма, за которую «Спартак» мог продать Медину

В случае перехода полузащитника «Спартака» Хесуса Медины в «Ботафого» на правах аренды, сумма выкупа игрока для бразильского клуба может составить до 5 миллионов евро.
По данным O Dia, «Ботафого» сейчас приостановил переговоры, поскольку решил поискать более сильного футболиста с опытом выступления в Европе.
- 27-летний Медина провел в этом сезоне 19 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
- Красно-белые приобрели парагвайца у ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро.