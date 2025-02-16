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Названа сумма, за которую «Спартак» мог продать Медину

В случае перехода полузащитника «Спартака» Хесуса Медины в «Ботафого» на правах аренды, сумма выкупа игрока для бразильского клуба может составить до 5 миллионов евро.

По данным O Dia, «Ботафого» сейчас приостановил переговоры, поскольку решил поискать более сильного футболиста с опытом выступления в Европе.

  • 27-летний Медина провел в этом сезоне 19 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
  • Красно-белые приобрели парагвайца у ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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16.02.2025 15:37
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Комментарии (2)
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alefreddy
1739714437
ничего пристроят
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Интерес
1739719966
КУпили за шесть,якобы,стоит четыре, готовы продать за пять,через два неполных года.Терпи,Хесус,имя обязывает...
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