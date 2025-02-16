Названа сумма, за которую «Спартак» мог продать Медину

В случае перехода полузащитника «Спартака» Хесуса Медины в «Ботафого» на правах аренды, сумма выкупа игрока для бразильского клуба может составить до 5 миллионов евро.

По данным O Dia, «Ботафого» сейчас приостановил переговоры, поскольку решил поискать более сильного футболиста с опытом выступления в Европе.