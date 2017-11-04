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    • «У команды уже нет денег на чай!». Главный клуб Дальнего Востока умирает

    «У команды уже нет денег на чай!». Главный клуб Дальнего Востока умирает


    5
    Голосов: 2
    04.11.2017 20:00
    Отсутствие питания, протесты, место на дне – у «Луча» все очень плохо.

    Что случилось

    Игроки «Луча-Энергии» вышли на матч 21 тура ФНЛ против подмосковных «Химок» с 15-минутной задержкой. Таким образом они выразили протест против систематической задержки заработной платы в клубе.

    Главный тренер «Луча» Жолт Хорняк поддержал своих футболистов:

    «Так решила команда. Все знают, что у нас большие проблемы. Полностью поддержал команду. При этом сказал ребятам: «Когда мы выходим на поле, все-таки надо играть, но и на то, что творится в раздевалке, нельзя закрывать глаза».

    Здесь очень большие проблемы. Очень тяжело, когда игрокам всю неделю приходится заниматься другими делами, а не футбольными. У команды уже нет денег на чай! Не просто нет зарплаты и питания, а после тренировки у команды нет возможности выпить чаю!».

    Что говорят игроки

    Полузащитник владивостокского клуба Амир Бажев выдал несколько ядерных цитат.

    Как будет решаться проблема

    По словам главы ФНЛ Игоря Ефремова, помочь «Лучу» в сложной ситуации готов Виталий Мутко:

    «Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет».

    На каком месте идет «Луч» в ФНЛ

    На предпоследнем. Команда находится в зоне вылета и рискует покинуть ФНЛ по итогам сезона. Впрочем, от спасительной 15-й строчки «Луч» отделяет всего одно очко. Если финансовое положение клуба стабилизируется, то болельщики из Владивостока смогут рассчитывать на спасение команды.

    Были ли такие прецеденты раньше

    В прошлом сезоне игроки «Луча» задержали матч против «Шинника» все с той же целью – дальневосточники не первый год протестуют против несоблюдения финансовых договоренностей.

    Год назад футболисты записали шедевральный «Манекен челендж» с дошираком и пустым кошельком:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: PrimaMedia
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии (21)
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    Sviro
    1509861063
    Футблисты должны понять, что в стране кризис и чиновникам всё тяжелее воровать из казны! Поэтому приходится, чтобы "доходы" чиновников не снизились, снижать доходы инвалидов, пенсионеров, футболистов в частности, и спортсменов вообще!
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    la verdad
    1509861634
    Уважаемые лучники. Чтобы люди лучше понимали вашу трагедию, выложите сюда зарплатную ведомость клуба.
    Ответить
    la verdad
    1509861948
    Команды, которые не могут себя прокормит и живут за счёт бюджета (наших денег) - должны идти на .... Почему у меня ЗП 50 тр, а сраному футболеру платят из моих налогов 500??? Я чёта не понимаю!!!
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    mihail1980
    1509868487
    надо оставить клубы которые могут себя содержать сами.А клубы которые весят на бюджете города стране не нужны-пусть играют в любительский футбол.И лиг в стране станет меньше.Проходные матчи закончатся.Правильно la verdad написал вместо того чтоб ныть в клубе уйди из него и устройся на завод попробуй там заработать.
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    Hugo Lloris
    1509883857
    да ну в жопу такие клубы которые на бюджете желаю им вылелеть с этими долгами в пфл
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    android-uz
    1509885005
    печалька (((
    Ответить
    DeviDjons
    1509885771
    Помню трансляции с их стадиона когда в премьер лиге играли (попа полная)!! И как все жаловались что перелет дальний! В Англию мне кажется поближе слетать!
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    vasiok74
    1510526389
    жаль команду.но думаю помощь придет.надо надееться.
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    ФК Факел
    1511548281
    Придет? Так Пускай Приходит всем помощь не только Луч в такой ситуации ,Факел,Томь и так далее ! Зачем тогда такой нужен футбол? в России если все деньги идут на команды РФПЛ Спартак Локомотив ЦСКА Зенит Кранодар и так далее ! Пускай вообще остается РФПЛ чем постоянно хорошие команды ФНЛ Просят помощи из за нищебродства !!!!!! Когда уже в России начнут вкладывать деньги в детский футбол открывать по всей России новые школы футбола чтоб вырастало поколении на смену взрослой сборной !! Пока этого не будет вообще не о чем говорить ((( Хорошие команды Фнл постоянно будут просить деньги или того хуже перестанут существовать ! ! ! ! Зато каждый день на экранах показывают как мы воюем в Сирии
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    Чуни Муни
    1511603353
    Да за бесплатно сейчас и дети играть не будут.
    Ответить
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