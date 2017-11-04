«У команды уже нет денег на чай!». Главный клуб Дальнего Востока умирает

Что случилось

Игроки «Луча-Энергии» вышли на матч 21 тура ФНЛ против подмосковных «Химок» с 15-минутной задержкой. Таким образом они выразили протест против систематической задержки заработной платы в клубе.

Главный тренер «Луча» Жолт Хорняк поддержал своих футболистов:

«Так решила команда. Все знают, что у нас большие проблемы. Полностью поддержал команду. При этом сказал ребятам: «Когда мы выходим на поле, все-таки надо играть, но и на то, что творится в раздевалке, нельзя закрывать глаза». Здесь очень большие проблемы. Очень тяжело, когда игрокам всю неделю приходится заниматься другими делами, а не футбольными. У команды уже нет денег на чай! Не просто нет зарплаты и питания, а после тренировки у команды нет возможности выпить чаю!».

Что говорят игроки

Полузащитник владивостокского клуба Амир Бажев выдал несколько ядерных цитат.

Как будет решаться проблема

По словам главы ФНЛ Игоря Ефремова, помочь «Лучу» в сложной ситуации готов Виталий Мутко:

«Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет».

На каком месте идет «Луч» в ФНЛ

На предпоследнем. Команда находится в зоне вылета и рискует покинуть ФНЛ по итогам сезона. Впрочем, от спасительной 15-й строчки «Луч» отделяет всего одно очко. Если финансовое положение клуба стабилизируется, то болельщики из Владивостока смогут рассчитывать на спасение команды.

Были ли такие прецеденты раньше

В прошлом сезоне игроки «Луча» задержали матч против «Шинника» все с той же целью – дальневосточники не первый год протестуют против несоблюдения финансовых договоренностей.

Год назад футболисты записали шедевральный «Манекен челендж» с дошираком и пустым кошельком:

[poll id=1469]