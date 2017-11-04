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  • «У команды уже нет денег на чай!». Главный клуб Дальнего Востока умирает

«У команды уже нет денег на чай!». Главный клуб Дальнего Востока умирает

Что случилось

Игроки «Луча-Энергии» вышли на матч 21 тура ФНЛ против подмосковных «Химок» с 15-минутной задержкой. Таким образом они выразили протест против систематической задержки заработной платы в клубе.

Главный тренер «Луча» Жолт Хорняк поддержал своих футболистов:

«Так решила команда. Все знают, что у нас большие проблемы. Полностью поддержал команду. При этом сказал ребятам: «Когда мы выходим на поле, все-таки надо играть, но и на то, что творится в раздевалке, нельзя закрывать глаза».

Здесь очень большие проблемы. Очень тяжело, когда игрокам всю неделю приходится заниматься другими делами, а не футбольными. У команды уже нет денег на чай! Не просто нет зарплаты и питания, а после тренировки у команды нет возможности выпить чаю!».

Что говорят игроки

Полузащитник владивостокского клуба Амир Бажев выдал несколько ядерных цитат.

Как будет решаться проблема

По словам главы ФНЛ Игоря Ефремова, помочь «Лучу» в сложной ситуации готов Виталий Мутко:

«Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет».

На каком месте идет «Луч» в ФНЛ

На предпоследнем. Команда находится в зоне вылета и рискует покинуть ФНЛ по итогам сезона. Впрочем, от спасительной 15-й строчки «Луч» отделяет всего одно очко. Если финансовое положение клуба стабилизируется, то болельщики из Владивостока смогут рассчитывать на спасение команды.

Были ли такие прецеденты раньше

В прошлом сезоне игроки «Луча» задержали матч против «Шинника» все с той же целью – дальневосточники не первый год протестуют против несоблюдения финансовых договоренностей.

Год назад футболисты записали шедевральный «Манекен челендж» с дошираком и пустым кошельком:

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Россия. ФНЛ ФНЛ Луч
Комментарии (21)
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1509820161
футбольные чинуши урежьте себе зарплаты и будет всей команде 3х разовое питание надолго
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Вомбат
1509820226
"помочь «Лучу» в сложной ситуации готов Виталий Мутко:" Когда Мутко берется за дело - ух! земля дрожит. Ждите Луч снова в РФПЛ.
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mixa79
1509837621
Команду надо закрывать и нужно было закрывать уже давно. Чем Мудило или министр спорта Приморского Края помогут? Гос деньгами? Зачем? Чтобы снова сезон на эти деньги доигрывать, а в следующем сезоне повторить эту историю по третьему кругу? Клуб расформировать, базу отдать детям, гос деньги на развитие юношеского футбола. Пускай лучше дублеры луча играют в третьей лиге, народу будет ходить не меньше (и так ведь никто не ходит).
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swot1205
1509857912
и эта страна проводит через полгода чемпионат мира...позорище
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victosha
1509860338
Мутная история...
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Sviro
1509861063
Футблисты должны понять, что в стране кризис и чиновникам всё тяжелее воровать из казны! Поэтому приходится, чтобы "доходы" чиновников не снизились, снижать доходы инвалидов, пенсионеров, футболистов в частности, и спортсменов вообще!
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la verdad
1509861634
Уважаемые лучники. Чтобы люди лучше понимали вашу трагедию, выложите сюда зарплатную ведомость клуба.
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la verdad
1509861948
Команды, которые не могут себя прокормит и живут за счёт бюджета (наших денег) - должны идти на .... Почему у меня ЗП 50 тр, а сраному футболеру платят из моих налогов 500??? Я чёта не понимаю!!!
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Hugo Lloris
1509883857
да ну в жопу такие клубы которые на бюджете желаю им вылелеть с этими долгами в пфл
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Чуни Муни
1511603353
Да за бесплатно сейчас и дети играть не будут.
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