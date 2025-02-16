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  • Мостовой оценил вариант перехода Макарова в чемпионат Турции

Мостовой оценил вариант перехода Макарова в чемпионат Турции

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в один из клубов Турции.

– В «Динамо» есть много футболистов – выходите и доказывайте. Другое дело, что только 11 могут играть и несколько на замену выйти. Не могут же 22 выйти сразу.

Одно дело, когда ты выигрываешь как «Зенит», там все довольны и счастливы – какая разница? А когда ты не выигрываешь, конечно, хочется играть. Нормальному футболисту, конечно, хочется играть, а не просто сидеть на лавке.

– Ходили слухи, что Макаров может уйти в турецкий чемпионат. Возможен такой переход?

– Я бы рассматривал. Почему нет? Если уйдет – правильно сделает. Если там будет игровое время. Парень молодой, еще много лет футбола. Правда, я вспоминаю их одного футболиста, сидел в запасе, потом ушел и уже год о нем никто не говорит [речь о Лесовом]. А так, если есть предложение, то почему бы не попробовать?

– Можно перезагрузиться?

– Ну конечно, очутиться в другой реальности. Турция – прекрасная страна для футбола, все для этого есть. Если такой вариант есть, то почему бы и нет?

С другой стороны, «Динамо» тоже понимает, что человек всегда может выйти на замену, а тут уйдет, значит, надо кого-то искать. Хотя есть молодые в «Динамо». Даже по товарищеским играм мы видели, что там на скамейке сидят человек 8-10.

– Главное, чтобы они могли делать разницу на поле.

– А это уже вопрос к тем, кто выходит на поле, а не к тем, кто языком чешет [смеется]. Выходите и доказывайте. Кто мешает? Выйди, забей два и о тебе будут говорить. Ответы-то простые.

  • По информации Sport24, «Гезтепе» и «Эюпспор» заинтересованы в аренде Макарова. Сам футболист недоволен своим игровым временем в московском клубе.
  • 26-летний Макаров провел в этом сезоне 13 матчей за «Динамо», забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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16.02.2025 16:08
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