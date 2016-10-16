Прощальный матч «Сокола», гоп-стоп в Воронеже и тамбовское безумие. Чем запомнится 17-й тур ФНЛ

«В Тюмени едва не переночевали как бомжи». Как умирает саратовский «Сокол»

«Долги тянутся с ноября 2015-го года. У нас отобрали базу. Кроме того, выезд в Тюмень едва не обернулся для нас кошмаром: мы чуть не остались ночевать на улице как бомжи. В связи с этим мы решили бойкотировать следующий выезд», – заявил перед матчем с «Енисеем» Антон Ходырев. В СМИ регулярно обсуждается возможность банкротства «Кубани» и «Луч-Энергии». Но беда пришла откуда не ждали. В ближайшие дни может скончаться саратовский «Сокол».

Не добавляют настроения и тренировки. По слухам, у наставника Вадима Хафизова сложились тяжелые отношения с рядом футболистом, что усугубляет и без того ужасное положение. На предматчевую разминку игроки вышли в понуром настроении, которое перешло и в матч с «Енисеем». «В первом тайме футболисты «Сокола» проигрывали борьбу, как одуванчики», – жестко заявил Хафизов. Ломакин, Малоян и Чичерин довели счет до 0:3. «Енисей» мог бы уйти на перерыв и с более крупным счетом, но «Сокол» спасал голкипер.

«Во втором тайме нам пришлось значительно тяжелее. Мы немножко успокоились, и нападающий у «Сокола» оживил игру», – констатировал Андрей Тихонов. Форвардом, заперевшим «Енисей» в его штрафной, оказался Николай Дергачев. Талантливый экс-вингер ЦСКА благодаря реактивной скорости и постоянным открываниям не давал спокойной жизни защитникам «Енисея». «Я чувствую внутри себя огромное желание играть и вкалывать на тренировках. Не оставляю надежд в скором времени вернуться в Премьер-Лигу!» – заявил Дергачев.

По окончании матча игроки «Сокола» понуро шли в подтрибунное помещение. Грустно огибал взглядом стадион Владислав Шпитальный. Сегодня он провел первый матч в составе «Сокола». И скорее всего, он окажется последним.

«Какой балбес расписание составляет?» Как футбольное и хоккейное «Динамо» бились за болельщика

«Какой балбес расписание составляет? Ни себе, ни людям!» – заявил один из болельщиков «Динамо», любитель футбола и хоккея. Перенесенный матч 13-го тура между «Химками» и «бело-голубыми» прошел 12 октября в 18:30. Ровно в это же время отношения между собой выясняли хоккейные «Динамо» и «Слован». В очном споре победу одержал хоккей, собравший на 2000 болельщиков больше. Однако вряд ли посетившие матч КХЛ остались довольны увиденным.

Начало встречи осталось за ХК «Динамо», которое благодаря броску Артема Федорова повело в счете. В это же время футболисты великого клуба откровенно мучились на зеленом газоне. Блистательный матч провели легионеры «Химок». У боснийца Горана Галешича шли навесы, с которых подмосковные футболисты создали почти все свои моменты. Единственным исключением стал эпизод в концовке первого тайма. Форвард «Химок» Даниэль Сикорски вышел один на один с Шуниным, но не поверил своему счастью и засадил мимо ворот.

Вторую 45-минутку болельщики «Динамо» начали в скверном настроении: пришла новость о том, что ХК проигрывает «Словану» 2:4! Футболисты решили вступиться и бросились атаковать химчан. Сапета после подачи углового влетел в ворота, но забыл прихватить с собой мяч; Темников опередил вратаря, но пробил головой мимо пустой рамки. Чем ближе была концовка, тем отчетливее «Химки» играли на 0:0. И своего добились. Вести с хоккейного боя пришли еще менее утешительные: «Слован» на «ВТБ-Арене» сотворил сенсацию тура – 3:5.

Воронежский гоп-стоп и банкротство. Самая черная неделя «Динамо» в ФНЛ

Большая группа болельщиков «Динамо» отправилась на выезд в Воронеж. Уже в городе их застало сообщение, в тысячу раз неприятнее ничьи с «Химками». «Когда я приходил в клуб, я знал о неких финансовых трудностях, но даже не думал, что все настолько серьезно. Необходимо в кратчайшие сроки искать нового инвестора, иначе «Динамо» ждет банкротство», – заявил новый гендиректор бело-голубых. Отчаянные болельщики всерьез намерены организовать выкуп клуба, приводя в пример «Портсмут» и «Овьедо».

Неприятности начались сразу по приезду в Воронеж. «Стоило нам обозначиться, как 70 человек «прыгнули» на нас. Пострадали почти все, в числе болельщиков «Динамо» были женщины и дети. Воронеж начал настоящую охоту», – рассказал один из очевидцев печальных событий. По последним данным, двое поклонников бело-голубых находятся в больнице, один из них – с огнестрельным ранением.

Уцелевшие в уличных боях фанаты «Динамо» отправились на матч, но и там их ждал местный гоп-стоп. Правда все начиналось весьма тихо и буднично. «Наша команда пропускает голы по одному и тому же сценарию: защитник дает пас на ход форварду соперника», – произнес комментатор воронежского телевидения после того, как Кирилл Панченко открыл счет. «Динамо» принялось удерживать минимальное преимущество, но напоролось на гол форварда «Факела» Михаила Бирюкова – 1:1! Второй тайм смогли досмотреть не все.

«Болельщиков «Динамо» охраняло всего 15 стюардов, почти полностью отсутствовала полиция», – заявил Александр Шпрыгин. Это дало возможность ошалевшим воронежцам прорвать хрупкое оцепление и ринуться избивать зрителей на динамовском секторе. Свидетелем побоища стал Игорь Ефремов. «Произошедшее очень похоже на спланированную акцию», – поделился мнением президент ФНЛ. Отметим, что ранее на стадионе «Центральный» уже возникала крупная стычка. В дерби с «Соколом» болельщики «Факела» подрались... между собой.

Игроки бело-голубых не смогли отомстить за недисциплинированное поведение хозяев. За 4 минуты до конца матча защитник «Факела» Виталий Шахов замкнул подачу с левого фланга – 2:1! Воронежцы сократили отрыв от динамовцев до 10 очков и окончательно обозначили свои претензии на возвращение в высшую лигу. Местных болельщиков РФПЛ не видела уже 15 лет. И, может быть, не хотела бы видеть еще столько же.

Сенсация тура. Как прошло дальневосточное дерби

Дальневосточное дерби – главное событие в жизни болельщиков «СКА» и «Луч-Энергии». Очередной матч между этими командами прошел на поле хабаровчан, которые начали игру неожиданно мощно. «У нас были моменты каждые 5-7 минут. Столь активного начала матча я от своих ребят не припомню. Игра нам удалась! Мы успешно реализовали то, что наметили», – констатировал Александр Григорян. Однако привычного оптимизма на его лице не было.

Его команда долгое время не могла распечатать ворота «Луча», но за 10 минут до конца все же прорвало. Навес со штрафного замкнул Томас Микуцкис. Литовец уже готовился начать обряд празднования, как вдруг в дело вмешался арбитр. Микуцкис принялся протестовать; сидевший на скамейке хавбек Павел Карасев чуть не зарыдал. Но белгородчанин Денис Шпилев хладнокровно зафиксировал офсайд. Буквально через 5 минут Карасев погряз в трауре: Руслан Гордиенко опередил тезку Коряна и головой вогнал мяч в сетку! 0:1, сенсационная победа «Луча» в дальневосточном дерби!

«СКА» – очень хорошая тренерская команда. Победа далась нам очень тяжело. По ходу игры нам пришлось трижды перестраивать схему» – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Луча» Константин Емельянов. Теперь у его команды 19 очков – всего на 7 меньше, чем у занимающего четвертое место «Енисея»!

Новая эпидемия футбольного бума! Как «Тамбов» оказался в шаге от переходных матчей

«Накануне мы провели открытую тренировку. Игроки были удивлены, что на нее пришло так много болельщиков! Наши поклонники добавили нам положительных эмоций, а у моих футболистов пропал страх перед матчем со «Спартаком-2», – заявил Андрей Талалаев. В Тамбове вспыхнула очередная эпидемия футбольного бума! И команда не подвела.

Еще немного, и термин «спартаковская защита» станет нарицательным. В предыдущем матче с «Тосно» красно-белые подарили сопернику свыше 10 (!) голевых моментов! В игре с «Тамбовом» их было не намного меньше. До поры до времени выручал Михаил Филиппов, но на 33-й минуте он оказался бессилен против дальнего удара Максима Трусевича – 1:0! Через две минуты «Тамбов» мог все закончить. Голкипер «Спартака-2» сфолил в своей штрафной, но подошедший к точке Алексей Рыбин врезал мячом в перекладину.

«Во втором тайме нам пришлось перестроиться на схему 5-4-1, и это очень помогло нам утихомирить пыл «Спартака», – резюмировал Талалаев. Моментов у красно-белых почти не было. Но один шанс им все же представился, да еще какой: арбитр поставил ответный пенальти. Лишить «Тамбов» заслуженной победы подошел Георгий Мелкадзе. Разбег, удар – и вратарь Олег Смирнов перевел мяч в штангу, став на неделю героем Тамбова! 1:0, и от зоны «стыков» команду из Черноземья отделяют каких-нибудь 3 очка.

Результаты 17-го тура ФНЛ:

«СКА-Хабаровск» – «Луч-Энергия» – 0:1

«Сибирь» – «Волгарь» – 2:0

«Тамбов» – «Спартак-2» – 1:0

«Химки» – «Спартак» Нч – 2:0

«Мордовия» – «Зенит-2» – 2:2

«Сокол» – «Енисей» – 0:3

«Тосно» – «Нефтехимик» – 4:2

«Шинник» – «Тюмень» – 0:0

«Факел» – «Динамо» – 2:1

«Кубань» – «Балтика» – 1:1

Цифры:

2 очка в последних шести матчах набрал «Волгарь». Астраханцы уже переместились во вторую половину таблицы.

9 матчей подряд не могла победить «Сибирь». Серия прервалась в игре с «Волгарем».

10 очков отделяют московское «Динамо» от зоны переходных матчей.

14 очков из 18 набрал «Тамбов» под руководством Андрея Талалаева.

23 тура «Балтика» не может забить более одного гола за матч!

26 туров не проигрывают на своем поле «Химки»! В последний раз это случилось 10 ноября 2014-го года, в матче с «Псковом-747» (1:3).

59 дней не забивал Алексей Гасилин. Свое проклятье форвард «Зенита-2» снял дублем в ворота «Мордовии».

527 минут с игры не пропускает вратарь «Тамбова» Олег Смирнов. Это лучший результат текущего сезона в ФНЛ!

800 болельщиков пришли на, вероятно, прощальный матч «Сокола» в ФНЛ.

13000 зрителей собрались воочию увидеть центральный матч тура «Факел» – «Динамо».