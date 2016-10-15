Сибирь - Волгарь

ничья
|38 тур
|21 мая, суббота
|13:00
|Сибирь
|1:1
|Волгарь
|1 тур
|11 июля, суббота
|19:00
|Волгарь
|1:1
|Сибирь
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Волгарь
|0:1
|Сибирь
|17 тур
|22 октября, понедельник
|16:00
|Сибирь
|1:0
|Волгарь
|Второй этап, 22 тур
|19 августа, пятница
|16:00
|Сибирь
|5:1
|Волгарь
|Второй этап, 3 тур
|15 апреля, пятница
|19:00
|Волгарь
|1:0
|Сибирь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо М
|38
|26
|9
|3
|64:25
|+39
|87
|2.
|Тосно
|38
|21
|12
|5
|63:30
|+33
|75
|3.
|Енисей
|38
|19
|6
|13
|54:42
|+12
|63
|4.
|СКА-Хабаровск
|38
|15
|14
|9
|45:33
|+12
|59
|5.
|Тамбов
|38
|15
|12
|11
|42:34
|+8
|57
|6.
|Спартак-2
|38
|15
|11
|12
|56:43
|+13
|56
|7.
|Кубань (ЛФЛ)
|38
|14
|13
|11
|44:37
|+7
|55
|8.
|Шинник
|38
|15
|9
|14
|41:39
|+2
|54
|9.
|Тюмень
|38
|14
|11
|13
|48:43
|+5
|53
|10.
|Факел
|38
|14
|11
|13
|38:40
|-2
|53
|11.
|Химки
|38
|11
|16
|11
|40:47
|-7
|49
|12.
|Волгарь
|38
|12
|9
|17
|39:49
|-10
|45
|13.
|Зенит-2
|38
|9
|16
|13
|44:51
|-7
|43
|14.
|Балтика
|38
|9
|15
|14
|25:35
|-10
|42
|15.
|Сибирь
|38
|9
|15
|14
|31:46
|-15
|42
|16.
|Луч
|38
|9
|15
|14
|27:41
|-14
|42
|17.
|Мордовия
|38
|11
|7
|20
|39:50
|-11
|40
|18.
|Сокол
|38
|8
|15
|15
|34:53
|-19
|39
|19.
|Спартак Нч
|38
|7
|17
|14
|26:37
|-11
|38
|20.
|Нефтехимик
|38
|6
|9
|23
|28:53
|-25
|27
ничья