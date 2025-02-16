Лучший бомбардир «МЮ» получил травму и пропустит остаток сезона

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло будет прооперирован после травмы голеностопа, полученной на тренировке. Это произойдет на следующей неделе.

Сообщалось, что его восстановление займет три месяца.

Вероятнее всего, вингер больше не сыграет в нынешнем сезоне – цель «МЮ» состоит в том, чтобы футболист набрал форму к началу сезона-2025/26.