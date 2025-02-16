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  • Лучший бомбардир «МЮ» получил травму и пропустит остаток сезона

Лучший бомбардир «МЮ» получил травму и пропустит остаток сезона

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло будет прооперирован после травмы голеностопа, полученной на тренировке. Это произойдет на следующей неделе.

Сообщалось, что его восстановление займет три месяца.

Вероятнее всего, вингер больше не сыграет в нынешнем сезоне – цель «МЮ» состоит в том, чтобы футболист набрал форму к началу сезона-2025/26.

  • 22-летний Диалло является лучшим бомбардиром манкунианцев в АПЛ в нынешнем сезоне с 6 голами.
  • Всего в сезоне ивуариец провел 36 игр, забил 9 мячей, сделал 7 голевых передач.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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16.02.2025 12:46
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