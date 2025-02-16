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«Милан» близок к продлению контракта с Меньяном

«Милан» и вратарь Майк Меньян достигли устного соглашения о новом контракте до 2028 года с возможностью продления еще на год.

Зарплата голкипера по обновленному соглашению составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Ожидается, что подписание контракта состоится в ближайшие недели.

  • Действующий контракт Меньяна с «Миланом» истекает в 2026 году.
  • 29-летний француз провел в этом сезоне 36 матчей за клуб, пропустил 39 голов, сыграл 11 встреч на ноль.
  • Ранее появлялась информация об интересе к голкиперу со стороны «ПСЖ».

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Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X

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16.02.2025 15:19
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