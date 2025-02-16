«Милан» близок к продлению контракта с Меньяном

«Милан» и вратарь Майк Меньян достигли устного соглашения о новом контракте до 2028 года с возможностью продления еще на год.
Зарплата голкипера по обновленному соглашению составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Ожидается, что подписание контракта состоится в ближайшие недели.
- Действующий контракт Меньяна с «Миланом» истекает в 2026 году.
- 29-летний француз провел в этом сезоне 36 матчей за клуб, пропустил 39 голов, сыграл 11 встреч на ноль.
- Ранее появлялась информация об интересе к голкиперу со стороны «ПСЖ».