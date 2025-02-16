«Милан» близок к продлению контракта с Меньяном

«Милан» и вратарь Майк Меньян достигли устного соглашения о новом контракте до 2028 года с возможностью продления еще на год.

Зарплата голкипера по обновленному соглашению составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Ожидается, что подписание контракта состоится в ближайшие недели.