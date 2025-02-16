«Динамо» отдаст защитника в аренду клубу Первой лиги

Защитник Станислав Бессмертный переходит из «Динамо» в «Урал» на правах аренды с опцией выкупа за 50 миллионов рублей (527 тысяч евро).

У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа. Если же бело-голубые не станут этого делать, то получат 25% от суммы дальнейшей перепродажи Бессмертного.

Защитник уже прошел медосмотр, подписал личный контракт и улетел в ОАЭ, где «Урал» готовится к возобновлению сезона.

Официально о переходе пока не объявлено.