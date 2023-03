33 несчастья российского футбола

Компания Netflix выпустила сериал «33 несчастья» о злоключениях трех детей, оставшихся без родителей. Мы применили это число к футболу и составили список из 33-х несчастий для чемпионата России.

1. «Зенит». Покупает Новосельцева, но держит его на лавке. Резон здесь один – ослабить конкурента. О своих же интересах (да и об интересах сборной) в Питере совсем не думают.

2. Договорняки. Все мы видели матч «Урал» – «Терек», но получила ли эта история продолжение? Давайте будем откровенны: все мы несказанно удивимся, если виновные будут наказаны.

3. Алексей Миранчук. В его отношениях с «Локомотивом» – слишком мало футбола и слишком много агентских разговоров. Миранчук – прекрасная иллюстрация современного российского футболиста: он еще ничего не сделал на поле, но уже активно пропиарился в прессе.

4. Руководство «Ростова». Как это ни печально, но ростовская сказка вовсе не нужна тамошнему руководству. Уйдет Бердыев – и все закончится, его дело никто не будет развивать. Очень жаль.

5. Андрей Аршавин. Нет, с Андреем-то все в порядке: он тихо и мирно завершает карьеру в Казахстане – но почему до сих пор ходят разговоры, нужен ли Аршавин сборной? Это – показатель того, что начиная с 2008 года в нашем составе не появилось ни одного по-настоящему топового футболиста. Мы с грустью вспоминаем финты Андрея и ждем, что кто-то будет финтить так же.

6. Падение Динияра Билялетдинова. Бронзовому призеру Евро-2008 всего 31 год, а он уже не нужен даже не хватающему звезд с неба «Рубину». Возможно возвращение в «Локомотив», но и то только из-за семинской ностальгии. А что дальше? Казахстан раньше времени или катать договорняки в «Урале»?

7. Разваливается «Томь». «За все время в «Томи» не получил ни рубля», – поделился с журналистами Антон Коченков. Второй круг чемпионата превратился для томичей в формальность, все знают, что в следующем сезоне они будут играть в ФНЛ (и это в лучшем случае!) Нужны ли такие команды нашей лиге?

8. В «Динамо» по-прежнему нет денег. «Это проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида постоянно, скандалы, за которые никто не несет ответственность», – удивляется Деннис Лахтер. «Динамо» уверенно возглавляет таблицу ФНЛ, но где гарантия, что, вернувшись в Премьер-лигу, руководство клуба не возьмется за старое?

9. В «Луч-Энергии» тоже нет денег. Клуб из Владивостока – отдельная и очень занимательная история. Достаточно посмотреть на заголовки, что всплывали в прессе в последнее время: «Руководство «Луча» неделю не появляется в клубе»; «Футболистов «Луча» хотели выселить из гостиницы в Турции»; «Футболисты «Луча» собираются бойкотировать второй сбор в Турции». Владивостокские реалии таковы, что к ним уже не отнесешься с юмором – как это на первых порах пытались делать сами игроки, иронично присоединившиеся к флешмобу Mannequin Challenge.

10. В «Кубани» денег тоже нет. Пока Сергей Галицкий строит в Краснодаре современный европейский клуб, «Кубань» идет по традиционному российскому пути: суды, долги, запреты на регистрацию новичков. Долг клуба исчисляется двумя миллиардами – можно порадоваться, что хотя бы рублей, а не долларов.

11. Лимит на легионеров. Всем давно стало очевидно, что лимит – утопическая затея, которая не ведет ни к чему хорошему. Молодые российские игроки получают жирные контракты и перестают развиваться. Миранчук требует денег, хотя толком никак себя не проявил. Однако на лимите лично настаивает Виталий Мутко. «Если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было», – президент РФС категоричен.

12. Система «осень – весна». Переходя на европейскую систему, мы ожидали, что российские клубы будут лучше играть в еврокубках. В итоге – внешние результаты остались такими же (если не хуже), а во внутреннем первенстве мы получили несколько декабрьских матчей. Это – футбол на снегу, на льду, на грязи; в общем, на чем угодно, но не на траве. За этим забавно наблюдать, но на нашу любимую игру оранжевый мяч вперемежку со снегом похожи не очень.

13. Кубок ФНЛ. «Организация Кубка ФНЛ просто катастрофическая: мы играем на ужасающих полях, в раздевалках невозможно переодеться, а сегодня за 30 минут до конца матча стало темно, так не могли освещение долго включить. Это не лезет ни в какие ворота, лучше вообще не проводить этот турнир, ведь портится вся предсезонная подготовка», – говорит Владислав Радимов. Действительно, кому нужен этот турнир?

14. Отсутствие новых тренерских имен. Они есть, но иностранные – в первую очередь Каррера. За российских специалистов отдуваются признанные мастодонты, только взгляните на верхнюю половину таблицы: Рахимов, Шалимов, Гаджиев, Бердыев. Свежей крови как не было, так и нет. Впрочем, есть определенная надежда на Семака и «Уфу».

15. Антирекорд Акинфеева. Тут – без комментариев. Если российский футбол чем-то и радует отдельных его представителей, так это пропущенными голами Акинфеева. Не слишком приятная ситуация.

16. Стадион «Крестовский». Стал настоящим мемом и уже всем надоел, но мы не могли обойтись без этого пункта. Действительно, сколько денег отмыли в Петербурге на его строительстве? Наверное, посчитать их так же трудно, как Уолтеру и Скайлер в знаменитой сцене из Breaking Bad.

17. Закрытие «Культ Тура». Об этом мы уже подробно писали, но стоит повторить: одна из самых бодрых передач на отечественном спортивном ТВ закрылась. Очень грустно. Зато будем смотреть на аналитику Булыкина.

18. Все сборники выступают в РФПЛ. Когда уже российский футболист наконец уедет в Европу и будет забивать в ворота Де Хеа/Нойера/Буффона? Сколько еще нам ждать повторения «покера Аршавина»? Ну, или хотя бы гола Билялетдинова в ворота «Ман Юнайтед».

19. Дзюба – капитан «Зенита». Это не самое большое несчастье – и все же, когда капитаном Петербурга становится воспитанник «Спартака», можно констатировать, что с нашим футболом действительно не все в порядке.

20. Натурализация Фернандеса. Пока Черчесов не вызывает Фернандеса в сборную, пользу из его паспорта извлекают только Гинер и Гончаренко – так на одного легионера на поле становится меньше. Реального же толку от смены бразильцем гражданства нет никакого.

21. Пустой стадион ЦСКА. Гинер наконец-то построил армейцам свой стадион, но он все равно не заполняется под завязку. Оказалось, дело не в том, что нужно было ездить в Химки – просто самый успешный российский клуб XXI века недостаточно интересен нашим жителям.

22. Отсутствие звезд. Вагнер Лав. Красич. Карвальо. Халк. Нужно признать, что сегодня РФПЛ переживает не лучшие времена – игроков, которые могли собирать стадионы, в чемпионате России не осталось.

23. Траоре вместо Чалова. Целую осень Леонид Слуцкий мариновал на скамейке перспективного Федора Чалова и доверял место в основе бревнообразному Ласина Траоре. Это – отличная иллюстрация робости, что свойственна многим отечественным тренерам. Слуцкому стоит поучиться у Маурисио Покеттино, с которым он встречался в Лиге чемпионов, – тот как раз таки не боится включать в состав молодых англичан и делать из них звезд калибра Алли и Кейна.

24. Кстати, о Слуцком. Самый успешный российский тренер последних лет до сих пор сидит без работы. Вас это не смущает?

25. «Секонд-хенд заполнил российский футбол». Эта фраза принадлежит Геннадию Орлову, и он как никогда прав – а чем еще объяснить наплыв сбитых летчиков вроде Фарфана и Ивановича?

26. Неконкурентоспособность на уровне ЛЧ. Окей, «Ростов» проявил себя очень здорово, но это – дело рук гения Бердыева. А вот ЦСКА в который раз выступил так, как от него и ожидали – плохо. Да и «Зенит» в свои золотые времена (с Халком и Витселем) не смог преодолеть планку 1/8 финала, хотя у той же «Бенфики», что дважды выбила петербуржцев, финансовые возможности явно были поменьше.

27. Уровень ожиданий перед чемпионатом мира. Всем, кто ожидает от сборной России более-менее успешного выступления в следующем году, нужно помнить: мы говорим о команде, занимающей 61-ю строчку в рейтинге ФИФА. Выход из группы с тремя ключевыми судейскими ошибками в нашу пользу станет успехом. Невыход при добротной игре и сумасшедшей самоотдаче – тоже.

28. Отсутствие крутого антуража. Давайте откровенно: никто из нас не в восторге от перспективы встать в 12 утра в воскресенье, чтобы увидеть убогую картинку из Перми на матче «Амкар» – «Оренбург» и проплешины на трибунах. У нас не умеют ни ходить на футбол, ни показывать его. В Англии Гари Невилл приходит в гости к ArsenalFanTV, чтобы поспорить о фигуре Арсена Венгера. Но кто-нибудь вообще слышал о крутом фанатском ютуб-телевидении в России? Мы – нет. Чего тогда требовать от телевизионщиков.

29. Судейские скандалы. После матча «Зенит» – «Спартак» только и было разговоров, что о судействе Иванова. После игры «Спартак» – «Ростов» – о судействе Безбородова. При этом оба раза мы наблюдали футбол достаточно высокого уровня по европейским меркам, что не могло не радовать. Пора перестать видеть везде предвзятость и заговоры. В Англии судьи ошибаются не меньше нашего – однако это не мешает англичанам (тому же Гари Невиллу) говорить в первую очередь об ошибках игроков и уже потом – об ошибках арбитров.

30. Кокорин.

31. Мамаев.

32. Шампанское.

33. Предыдущие 32 пункта.

Заставка сериала от Netflix. Рефрен – Look away, look away (отвернись, отвернись – не смотри). Многие из нас прибегают к этому совету, когда по телевизору идут матчи чемпионата России – и это действительно грустно.

Оскар, Алан и еще три легионера из Китая, которые могли бы усилить клубы РФПЛ