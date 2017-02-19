Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

33 несчастья российского футбола

1. «Зенит». Покупает Новосельцева, но держит его на лавке. Резон здесь один – ослабить конкурента. О своих же интересах (да и об интересах сборной) в Питере совсем не думают.

2. Договорняки. Все мы видели матч «Урал» – «Терек», но получила ли эта история продолжение? Давайте будем откровенны: все мы несказанно удивимся, если виновные будут наказаны.

3. Алексей Миранчук. В его отношениях с «Локомотивом» – слишком мало футбола и слишком много агентских разговоров. Миранчук – прекрасная иллюстрация современного российского футболиста: он еще ничего не сделал на поле, но уже активно пропиарился в прессе.

4. Руководство «Ростова». Как это ни печально, но ростовская сказка вовсе не нужна тамошнему руководству. Уйдет Бердыев – и все закончится, его дело никто не будет развивать. Очень жаль.

5. Андрей Аршавин. Нет, с Андреем-то все в порядке: он тихо и мирно завершает карьеру в Казахстане – но почему до сих пор ходят разговоры, нужен ли Аршавин сборной? Это – показатель того, что начиная с 2008 года в нашем составе не появилось ни одного по-настоящему топового футболиста. Мы с грустью вспоминаем финты Андрея и ждем, что кто-то будет финтить так же.

6. Падение Динияра Билялетдинова. Бронзовому призеру Евро-2008 всего 31 год, а он уже не нужен даже не хватающему звезд с неба «Рубину». Возможно возвращение в «Локомотив», но и то только из-за семинской ностальгии. А что дальше? Казахстан раньше времени или катать договорняки в «Урале»?

7. Разваливается «Томь». «За все время в «Томи» не получил ни рубля», – поделился с журналистами Антон Коченков. Второй круг чемпионата превратился для томичей в формальность, все знают, что в следующем сезоне они будут играть в ФНЛ (и это в лучшем случае!) Нужны ли такие команды нашей лиге?

8. В «Динамо» по-прежнему нет денег. «Это проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида постоянно, скандалы, за которые никто не несет ответственность», – удивляется Деннис Лахтер. «Динамо» уверенно возглавляет таблицу ФНЛ, но где гарантия, что, вернувшись в Премьер-лигу, руководство клуба не возьмется за старое?

9. В «Луч-Энергии» тоже нет денег. Клуб из Владивостока – отдельная и очень занимательная история. Достаточно посмотреть на заголовки, что всплывали в прессе в последнее время: «Руководство «Луча» неделю не появляется в клубе»; «Футболистов «Луча» хотели выселить из гостиницы в Турции»; «Футболисты «Луча» собираются бойкотировать второй сбор в Турции». Владивостокские реалии таковы, что к ним уже не отнесешься с юмором – как это на первых порах пытались делать сами игроки, иронично присоединившиеся к флешмобу Mannequin Challenge.

10. В «Кубани» денег тоже нет. Пока Сергей Галицкий строит в Краснодаре современный европейский клуб, «Кубань» идет по традиционному российскому пути: суды, долги, запреты на регистрацию новичков. Долг клуба исчисляется двумя миллиардами – можно порадоваться, что хотя бы рублей, а не долларов.

11. Лимит на легионеров. Всем давно стало очевидно, что лимит – утопическая затея, которая не ведет ни к чему хорошему. Молодые российские игроки получают жирные контракты и перестают развиваться. Миранчук требует денег, хотя толком никак себя не проявил. Однако на лимите лично настаивает Виталий Мутко. «Если бы не лимит, у нас бы сейчас русских игроков вообще не было», – президент РФС категоричен.

12. Система «осень – весна». Переходя на европейскую систему, мы ожидали, что российские клубы будут лучше играть в еврокубках. В итоге – внешние результаты остались такими же (если не хуже), а во внутреннем первенстве мы получили несколько декабрьских матчей. Это – футбол на снегу, на льду, на грязи; в общем, на чем угодно, но не на траве. За этим забавно наблюдать, но на нашу любимую игру оранжевый мяч вперемежку со снегом похожи не очень.

13. Кубок ФНЛ. «Организация Кубка ФНЛ просто катастрофическая: мы играем на ужасающих полях, в раздевалках невозможно переодеться, а сегодня за 30 минут до конца матча стало темно, так не могли освещение долго включить. Это не лезет ни в какие ворота, лучше вообще не проводить этот турнир, ведь портится вся предсезонная подготовка», – говорит Владислав Радимов. Действительно, кому нужен этот турнир?

14. Отсутствие новых тренерских имен. Они есть, но иностранные – в первую очередь Каррера. За российских специалистов отдуваются признанные мастодонты, только взгляните на верхнюю половину таблицы: Рахимов, Шалимов, Гаджиев, Бердыев. Свежей крови как не было, так и нет. Впрочем, есть определенная надежда на Семака и «Уфу».

15. Антирекорд Акинфеева. Тут – без комментариев. Если российский футбол чем-то и радует отдельных его представителей, так это пропущенными голами Акинфеева. Не слишком приятная ситуация.

16. Стадион «Крестовский». Стал настоящим мемом и уже всем надоел, но мы не могли обойтись без этого пункта. Действительно, сколько денег отмыли в Петербурге на его строительстве? Наверное, посчитать их так же трудно, как Уолтеру и Скайлер в знаменитой сцене из Breaking Bad.

17. Закрытие «Культ Тура». Об этом мы уже подробно писали, но стоит повторить: одна из самых бодрых передач на отечественном спортивном ТВ закрылась. Очень грустно. Зато будем смотреть на аналитику Булыкина.

18. Все сборники выступают в РФПЛ. Когда уже российский футболист наконец уедет в Европу и будет забивать в ворота Де Хеа/Нойера/Буффона? Сколько еще нам ждать повторения «покера Аршавина»? Ну, или хотя бы гола Билялетдинова в ворота «Ман Юнайтед».

19. Дзюба – капитан «Зенита». Это не самое большое несчастье – и все же, когда капитаном Петербурга становится воспитанник «Спартака», можно констатировать, что с нашим футболом действительно не все в порядке.

20. Натурализация Фернандеса. Пока Черчесов не вызывает Фернандеса в сборную, пользу из его паспорта извлекают только Гинер и Гончаренко – так на одного легионера на поле становится меньше. Реального же толку от смены бразильцем гражданства нет никакого.

21. Пустой стадион ЦСКА. Гинер наконец-то построил армейцам свой стадион, но он все равно не заполняется под завязку. Оказалось, дело не в том, что нужно было ездить в Химки – просто самый успешный российский клуб XXI века недостаточно интересен нашим жителям.

22. Отсутствие звезд. Вагнер Лав. Красич. Карвальо. Халк. Нужно признать, что сегодня РФПЛ переживает не лучшие времена – игроков, которые могли собирать стадионы, в чемпионате России не осталось.

23. Траоре вместо Чалова. Целую осень Леонид Слуцкий мариновал на скамейке перспективного Федора Чалова и доверял место в основе бревнообразному Ласина Траоре. Это – отличная иллюстрация робости, что свойственна многим отечественным тренерам. Слуцкому стоит поучиться у Маурисио Покеттино, с которым он встречался в Лиге чемпионов, – тот как раз таки не боится включать в состав молодых англичан и делать из них звезд калибра Алли и Кейна.

24. Кстати, о Слуцком. Самый успешный российский тренер последних лет до сих пор сидит без работы. Вас это не смущает?

25. «Секонд-хенд заполнил российский футбол». Эта фраза принадлежит Геннадию Орлову, и он как никогда прав – а чем еще объяснить наплыв сбитых летчиков вроде Фарфана и Ивановича?

26. Неконкурентоспособность на уровне ЛЧ. Окей, «Ростов» проявил себя очень здорово, но это – дело рук гения Бердыева. А вот ЦСКА в который раз выступил так, как от него и ожидали – плохо. Да и «Зенит» в свои золотые времена (с Халком и Витселем) не смог преодолеть планку 1/8 финала, хотя у той же «Бенфики», что дважды выбила петербуржцев, финансовые возможности явно были поменьше.

27. Уровень ожиданий перед чемпионатом мира. Всем, кто ожидает от сборной России более-менее успешного выступления в следующем году, нужно помнить: мы говорим о команде, занимающей 61-ю строчку в рейтинге ФИФА. Выход из группы с тремя ключевыми судейскими ошибками в нашу пользу станет успехом. Невыход при добротной игре и сумасшедшей самоотдаче – тоже.

28. Отсутствие крутого антуража. Давайте откровенно: никто из нас не в восторге от перспективы встать в 12 утра в воскресенье, чтобы увидеть убогую картинку из Перми на матче «Амкар» – «Оренбург» и проплешины на трибунах. У нас не умеют ни ходить на футбол, ни показывать его. В Англии Гари Невилл приходит в гости к ArsenalFanTV, чтобы поспорить о фигуре Арсена Венгера. Но кто-нибудь вообще слышал о крутом фанатском ютуб-телевидении в России? Мы – нет. Чего тогда требовать от телевизионщиков.

29. Судейские скандалы. После матча «Зенит» – «Спартак» только и было разговоров, что о судействе Иванова. После игры «Спартак» – «Ростов» – о судействе Безбородова. При этом оба раза мы наблюдали футбол достаточно высокого уровня по европейским меркам, что не могло не радовать. Пора перестать видеть везде предвзятость и заговоры. В Англии судьи ошибаются не меньше нашего – однако это не мешает англичанам (тому же Гари Невиллу) говорить в первую очередь об ошибках игроков и уже потом – об ошибках арбитров.

30. Кокорин.

31. Мамаев.

32. Шампанское.

33. Предыдущие 32 пункта.

Заставка сериала от Netflix. Рефрен – Look away, look away (отвернись, отвернись – не смотри). Многие из нас прибегают к этому совету, когда по телевизору идут матчи чемпионата России – и это действительно грустно.

Оскар, Алан и еще три легионера из Китая, которые могли бы усилить клубы РФПЛ

Россия Луч Томь Зенит Россия ЦСКА Билялетдинов Динияр Акинфеев Игорь Миранчук Алексей Мутко Виталий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hikakin
1487507623
Договориться бы всем народом из разных городов - не приходить на матчи. И на ЧМ это ущербный тоже, сразу зашкурят и начнут думать, как болельщиков привлечь
Ответить
ufos73
1487509128
Мудко, кабинетные игры, КДК, тупые псевдоболелы, мат, бюджетные деньги у некоторых... 3 по 33 можно составить
Ответить
salvor01
1487510342
34 Автор статьи
Ответить
vladimir-7
1487512978
Нужно немедленно вычистить РФС, РФПЛ и ФНЛ от горе футбольных "специалистов".
Ответить
EURO555
1487523909
в Нашей сборной футболистов надо лишить денег, выиграли игру - заплатили, проиграли - сидят без денег.
Ответить
Dantozzz
1487672600
5 пунктов нелестного содержания про ЦСКА и лёгкое упоминание и то непонятного характера о Спартаке.... Беспристрастный и объективный публицист...
Ответить
Bivaliy67
1488122660
После первого пункта этот, с позволения сказать, бред дальше читать не стал. О стремлении клубов иметь качественную и "длинную" скамью запасных автор видно не слышал.
Ответить
Pro100Kid
1488195539
Про Слуцкого вообще не смущает - человек хочет отдохнуть от футбола и это нормально. Так написано,будто он уже 10 лет без работы.
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1488566056
Прочитал..........одно могу сказать что бы что то добиться серьёзного как минимум в Европейском футболе , нужна стабильная и сильная экономическая ситуация в стране и главное развитие детского футбола ни того не другого сейчас в России нет
Ответить
G1dra
1491637174
статья бредовая ! бесполезность смены паспорта Фернандеса , Мирончук во всем виноват , даже Акинфеев упомянут ... он то тут при чем ? это его личная беда ! был на матче ЦСКА- крылья , на половину стадион был заполнен -не самый плохой показатель !
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+