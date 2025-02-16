«Локомотив» рассчитывает на аренду центрального нападающего

«Локомотив» продолжает поиски нападающего. Клуб до конца зимнего трансферного окна в России надеется усилить линию атаки, рассматривая аренду потенциального новичка с правом выкупа.
Ранее «Локомотив» вышел из переговоров по переходу нападающего «Динамо» (Загреб) Сандро Куленовича. Также клуб не смог подписать еще нескольких футболистов.
- Сейчас на позиции центрального нападающего у «Локомотива» есть Дмитрий Воробьeв, воспитанник клуба Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели, не считая совсем молодых игроков.
- Команда занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.