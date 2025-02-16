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«Локомотив» рассчитывает на аренду центрального нападающего

«Локомотив» продолжает поиски нападающего. Клуб до конца зимнего трансферного окна в России надеется усилить линию атаки, рассматривая аренду потенциального новичка с правом выкупа.

Ранее «Локомотив» вышел из переговоров по переходу нападающего «Динамо» (Загреб) Сандро Куленовича. Также клуб не смог подписать еще нескольких футболистов.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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16.02.2025 14:18
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