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  • «Челси» готов заплатить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны»

«Челси» готов заплатить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны»

«Челси» готов предложить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны» Жюля Кунде. Лондонцы ранее уже пытались подписать француза. Также в футболисте заинтересованы клубы Саудовской Аравии.

Однако «Барселона» не станет рассматривать предложения по Кунде. В «блаугране» довольны выступлениями защитника. Сам игрок также не настроен на уход.

Ранее сообщалось, что каталонцы планируют продлить контракт с Кунде. Его нынешнее соглашение действует до 2027 года, новое будет рассчитано до 2030 года.

  • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в 60 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел за «Барселону» 36 матчей, забил 3 гола, отдал 7 передач.

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Источник: Sport.es

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16.02.2025 12:00
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