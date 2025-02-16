«Челси» готов заплатить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны»

«Челси» готов предложить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны» Жюля Кунде. Лондонцы ранее уже пытались подписать француза. Также в футболисте заинтересованы клубы Саудовской Аравии.

Однако «Барселона» не станет рассматривать предложения по Кунде. В «блаугране» довольны выступлениями защитника. Сам игрок также не настроен на уход.

Ранее сообщалось, что каталонцы планируют продлить контракт с Кунде. Его нынешнее соглашение действует до 2027 года, новое будет рассчитано до 2030 года.